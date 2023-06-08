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    • Смолов подарил девушке ювелирное украшение за 200 тысяч евро

    Смолов подарил девушке ювелирное украшение за 200 тысяч евро

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, купленном для девушки.

    – Самый дорогой подарок, который ты делал девушке?

    – Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро.

    – А частный самолет, Мальдивы, было такое?

    – Я и сам когда-то летал частным самолетом.

    – Как подарок – слетать куда-то.

    – Была лодка на неделю на юге Франции.

    • 33-летний Смолов родился в Саратове.
    • Он играл в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
    • У форварда в минувшем сезоне РПЛ 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +116

      Инокентий 28 минут назад

      Бесятся масквабадавцы!

      0
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      Рейтинг: +1569

      balam 3 часа назад

      ну редакторы.остаются вопросы-дала?подарок забрал?была ли девушка?Федя балбес,а журналюги больные люди

      0
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Задрал этот мажор от футбола своими миллионами на фоне СВО. Промолчал бы, глядишь за умного сгодился бы. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +15041

      Алексей З > ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Пдр...ло, а что на деньги ваших латинос не снаряжают добровольцев для СВО.
      Собрать вас всех ( гыгыгы ) блдей в одну роту, послужите земляку...

      0
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      Рейтинг: +3122

      BAIv > Алексей З 5 часов назад

      шлюхам слово не давали, завали своё рыло!

      5
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) > Алексей З 4 часа назад

      Это что тут за вошь кашляет? А это какел на российском сайте испражняется! Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +18091

      Barmaleushka > Алексей З 1 час назад

      Ты чё олух ?! На деньги "нашихлатинос" уже не одну тонну боеприпасов, отправили в сторону твоих зигующих подружек .

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      Рейтинг: +15041

      Алексей З > Barmaleushka 39 минут назад

      Вы пдры только здесь подвывать и можете.
      Ссучьё проплаченное.

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      Рейтинг: +18091

      Barmaleushka > Алексей З 23 минуты назад

      Ты - ноль без палочки , пшик , zero. Огызаешься на всех , аки псина попавшая в капкан .
      Жалость и презрение - большего ты не достоин .

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      Рейтинг: +116

      Инокентий > Алексей З 22 минуты назад

      Ссать тебе в рот!

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