Смолов подарил девушке ювелирное украшение за 200 тысяч евро

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, купленном для девушки.
– Самый дорогой подарок, который ты делал девушке?
– Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро.
– А частный самолет, Мальдивы, было такое?
– Я и сам когда-то летал частным самолетом.
– Как подарок – слетать куда-то.
– Была лодка на неделю на юге Франции.
- 33-летний Смолов родился в Саратове.
- Он играл в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
- У форварда в минувшем сезоне РПЛ 24 матча, 10 голов, 4 ассиста.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна