Смолов подарил девушке ювелирное украшение за 200 тысяч евро

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о самом дорогом подарке, купленном для девушки.

– Самый дорогой подарок, который ты делал девушке?

– Ювелирное украшение. Тысяч 200 евро.

– А частный самолет, Мальдивы, было такое?

– Я и сам когда-то летал частным самолетом.

– Как подарок – слетать куда-то.

– Была лодка на неделю на юге Франции.