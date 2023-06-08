«Не буду скромничать»: Малком – о звании лучшего игрока сезона РПЛ

Вингер «Зенита» Малком поделился эмоциями в связи с тем, что его признали лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов.
– Согласно опросу игроков всех 16 клубов РПЛ, ты – лучший футболист сезона. Что это значит для тебя?
– Я считаю, что провел фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как он сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.
Огромное спасибо и каждому партнеру по команде, всем тренерам и болельщикам – вы все помогаете мне становиться лучше.
Это признание очень важно – приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь стать лучшим футболистом сезона в России.
– А кого ты сам назовешь лучшими в сезоне?
– Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Второе место отдам Промесу, с которым весь чемпионат боролся за победу в гонке бомбардиров.
А еще отмечу Клаудиньо, тоже показывавшего очень яркий футбол, – вместе мы друг друга дополняем.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах РПЛ.
- «Зенит» в 5-й раз подряд стал чемпионом России, опередив ближайшего преследователя на 12 очков.