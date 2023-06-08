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    • «Не буду скромничать»: Малком – о звании лучшего игрока сезона РПЛ

    «Не буду скромничать»: Малком – о звании лучшего игрока сезона РПЛ

    Вингер «Зенита» Малком поделился эмоциями в связи с тем, что его признали лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов.

    – Согласно опросу игроков всех 16 клубов РПЛ, ты – лучший футболист сезона. Что это значит для тебя?

    – Я считаю, что провел фантастический сезон, лучший в карьере. Очень доволен тем, как он сложился, и хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.

    Огромное спасибо и каждому партнеру по команде, всем тренерам и болельщикам – вы все помогаете мне становиться лучше.

    Это признание очень важно – приятно, когда твои ощущения совпадают с выбором людей той же профессии. Для меня большая честь стать лучшим футболистом сезона в России.

    – А кого ты сам назовешь лучшими в сезоне?

    – Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Второе место отдам Промесу, с которым весь чемпионат боролся за победу в гонке бомбардиров.

    А еще отмечу Клаудиньо, тоже показывавшего очень яркий футбол, – вместе мы друг друга дополняем.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах РПЛ.
    • «Зенит» в 5-й раз подряд стал чемпионом России, опередив ближайшего преследователя на 12 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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