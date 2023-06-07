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    Карпин раскрыл трансферные планы «Ростова» на межсезонье

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трансферных планах клуба на межсезонье.

    «У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался.

    Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин – другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», – сказал Карпин.

    • «Ростов» завершил сезон РПЛ на 4-м месте.
    • Клуб долгое время шел в топ-3.

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    Источник: Sport24

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