Карпин раскрыл трансферные планы «Ростова» на межсезонье

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о трансферных планах клуба на межсезонье.

«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов. От иностранцев никто отказываться не собирался.

Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин – другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», – сказал Карпин.