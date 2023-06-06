Канте переходит в «Аль-Иттихад»: зарплата такая же, как у Бензема

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт с 32-летним футболистом будет подписан в ближайшее время. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Канте будет зарабатывать в «Аль-Иттихаде» столько же, сколько и Карим Бензема – 100 миллионов евро в год.
- Канте в «Челси» с 2016 года.
- Он брал с командой АПЛ, Лигу чемпионов.
- В этом сезоне хавбек поучаствовал только в 9 матчах из-за травмы подколенного сухожилия.
Источник: твиттер Фабрицио Романо