Канте переходит в «Аль-Иттихад»: зарплата такая же, как у Бензема

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, контракт с 32-летним футболистом будет подписан в ближайшее время. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Канте будет зарабатывать в «Аль-Иттихаде» столько же, сколько и Карим Бензема – 100 миллионов евро в год.