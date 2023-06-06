Смородская определила топ-3 лучших тренеров сезона РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренеров, которых она считает лучшими в прошедшем чемпионате России.

«Мне понравились Семак, Федотов и Карпин. Они – хорошие специалисты. «Ростов» провалил матч с ЦСКА – какая-то мистика. Я не ожидала такого. Да и, наверное, сам Карпин не ожидал.

Но если рассматривать бюджеты и возможности, то у «Ростова» большой результат в этом сезоне», – сказала Смородская.

«Зенит» с Семаком в 5-й раз подряд стал чемпионом.

ЦСКА под руководством Федотова впервые с 2018 года занял 2-е место.

«Ростов» Карпина финишировал на 4-й строчке.

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