Смородская определила топ-3 лучших тренеров сезона РПЛ

Ещё Личку можно отметить. А вот разочаровал больше всех Осинькин. Никак не могу понять почему КС так провалились и зачем он взял Сычевого.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала тренеров, которых она считает лучшими в прошедшем чемпионате России.
«Мне понравились Семак, Федотов и Карпин. Они – хорошие специалисты. «Ростов» провалил матч с ЦСКА – какая-то мистика. Я не ожидала такого. Да и, наверное, сам Карпин не ожидал.
Но если рассматривать бюджеты и возможности, то у «Ростова» большой результат в этом сезоне», – сказала Смородская.
- «Зенит» с Семаком в 5-й раз подряд стал чемпионом.
- ЦСКА под руководством Федотова впервые с 2018 года занял 2-е место.
- «Ростов» Карпина финишировал на 4-й строчке.
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