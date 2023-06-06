Талалаев: «Наверное, я главный антигерой сезона»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал оценку своей работе в сезоне РПЛ-2022/23.

«Наконец-то сезон закончился. Наверное, я главный антигерой этого сезона. Я всегда за объективность.

Две команды, в которых я работал, вылетели из РПЛ. Сезон оцениваю однозначно – неудачно!

У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, – тренерский штаб всегда в этом виноват.

Есть положительные моменты, а есть и отрицательные. Сейчас будем разбираться со всем», – сказал Талалаев.

Тренер успел поработать в прошедшем сезоне РПЛ с «Ахматом», «Торпедо» и «Химками».

«Торпедо» и «Химки» вылетели в Первую лигу.

Талалаев установил антирекорд чемпионата России.

Кто победит в финале ЛЧ? Голосуйте за своего фаворита и получайте эмодзи к нику