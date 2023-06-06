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    Талалаев: «Наверное, я главный антигерой сезона»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дал оценку своей работе в сезоне РПЛ-2022/23.

    «Наконец-то сезон закончился. Наверное, я главный антигерой этого сезона. Я всегда за объективность.

    Две команды, в которых я работал, вылетели из РПЛ. Сезон оцениваю однозначно – неудачно!

    У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, – тренерский штаб всегда в этом виноват.

    Есть положительные моменты, а есть и отрицательные. Сейчас будем разбираться со всем», – сказал Талалаев.

    • Тренер успел поработать в прошедшем сезоне РПЛ с «Ахматом», «Торпедо» и «Химками».
    • «Торпедо» и «Химки» вылетели в Первую лигу.
    • Талалаев установил антирекорд чемпионата России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.06.2023 14:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6500

      Enter2006 10 часов назад

      Ты вообще никто уже. И тебя пригласили в клуб где в руководстве такие же *удаки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3570

      FRZZ 11 часов назад

      Обещал, что Торпедо не вылетит....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24802

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Не мякни и не бросай лопату, всё наладится.

      0
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      Рейтинг: +9808

      САДЫЧОК 11 часов назад

      Омерзительный тип !

      0
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      Рейтинг: +613

      Ниф-Ниф 12 часов назад

      "Деньги не пахнут!" (С).

      2
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      Рейтинг: +613

      Ниф-Ниф > Ниф-Ниф 12 часов назад

      В межсезонье Талалаев поедет в Нью-Васюки проводить сеанс одновременной игры.

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      Рейтинг: +1466

      Таврида 12 часов назад

      В этом ни у кого нет никаких сoмнений.

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