Федотов сравнил работу судей в этом и предыдущем сезоне РПЛ

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу судей в этом сезоне РПЛ.

«В плане судейства этот сезон был хуже, чем предыдущий. Надо менять людей в ЭСК и инспекторов, разговаривать с некоторыми арбитрами, которые занимают несколько должностей и при этом работают на матчах РПЛ. Сделать так, чтобы судьи находились в равных условиях», – сказал Федотов.