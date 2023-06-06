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    • Федотов сравнил работу судей в этом и предыдущем сезоне РПЛ

    Федотов сравнил работу судей в этом и предыдущем сезоне РПЛ

    Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу судей в этом сезоне РПЛ.

    «В плане судейства этот сезон был хуже, чем предыдущий. Надо менять людей в ЭСК и инспекторов, разговаривать с некоторыми арбитрами, которые занимают несколько должностей и при этом работают на матчах РПЛ. Сделать так, чтобы судьи находились в равных условиях», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.06.2023 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6500

      Enter2006 17 часов назад

      В нашей стране и в равных условиях? Хах. Клубы РПЛ тоже в "равных условиях". Не удивлюсь если уже сделали кубок чемпиона РПЛ 2024, сами догадаетесь что за клуб.

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