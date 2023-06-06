Федотов сравнил работу судей в этом и предыдущем сезоне РПЛ

В нашей стране и в равных условиях? Хах. Клубы РПЛ тоже в "равных условиях". Не удивлюсь если уже сделали кубок чемпиона РПЛ 2024, сами догадаетесь что за клуб.
Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу судей в этом сезоне РПЛ.
«В плане судейства этот сезон был хуже, чем предыдущий. Надо менять людей в ЭСК и инспекторов, разговаривать с некоторыми арбитрами, которые занимают несколько должностей и при этом работают на матчах РПЛ. Сделать так, чтобы судьи находились в равных условиях», – сказал Федотов.
- Наибольшее количество матчей в минувшем сезоне РПЛ отработал Владислав Безбородов.
- Чемпионом России стал «Зенит».