Лукаку сделал выбор между «Интером» и «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку определился, где он хочет играть в следующем сезоне.
30-летний футболист поговорил с новым тренером «Челси» Маурисио Почеттино, сообщив ему о нежелании возвращаться в лондонский клуб.
Бельгиец рассчитывает остаться в «Интере», который арендовал его до конца сезона-2022/23.
- Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, после чего его продали «Челси» за 113 млн евро.
- В Англии форварду не удалось заиграть и спустя год он вернулся в «Интер» на правах аренды.
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.
Источник: Football Italia