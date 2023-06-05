Лукаку сделал выбор между «Интером» и «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку определился, где он хочет играть в следующем сезоне.

30-летний футболист поговорил с новым тренером «Челси» Маурисио Почеттино, сообщив ему о нежелании возвращаться в лондонский клуб.

Бельгиец рассчитывает остаться в «Интере», который арендовал его до конца сезона-2022/23.