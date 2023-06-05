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    Лукаку сделал выбор между «Интером» и «Челси»

    Нападающий Ромелу Лукаку определился, где он хочет играть в следующем сезоне.

    30-летний футболист поговорил с новым тренером «Челси» Маурисио Почеттино, сообщив ему о нежелании возвращаться в лондонский клуб.

    Бельгиец рассчитывает остаться в «Интере», который арендовал его до конца сезона-2022/23.

    • Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, после чего его продали «Челси» за 113 млн евро.
    • В Англии форварду не удалось заиграть и спустя год он вернулся в «Интер» на правах аренды.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 36 матчах.

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    Источник: Football Italia

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    05.06.2023 22:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20205

      Cleaner 7 часов назад

      Все верно. В Италии теплее и к Африке ближе...

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