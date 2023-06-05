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  • Червиченко: «Судьи придумали «Спартаку» 5-6 очков. Даже с ЦСКА умудрились натянуть победу»

Червиченко: «Судьи придумали «Спартаку» 5-6 очков. Даже с ЦСКА умудрились натянуть победу»

5 июня 2023, 19:00
18

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне РПЛ.

«Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место, особенно на финише. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности, против «Ростова».

«Ростов» судили безобразно, а «Спартаку» даже в матче с ЦСКА умудрились натянуть победу. Все нытье красно-белых в начале сезона по поводу плохого судейства – я так думаю, это была концепция действий. Надеюсь, в следующем сезоне этого не будет.

На каком месте «Спартак» закончил бы, если бы судили правильно? Я думаю, пять-шесть очков придуманы судьями. Это подтверждено ЭСК, в принципе такой же балаган, как и эти бегающие в черном по полю. Вот убирайте эти очки, и 5-6-е место получится», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
  • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
  • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1685982244
Неприятно это слышать, совсем не хочется с этим спорить. И обидно за Ростов. ""
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Красногвардейчик
1685982297
100% прав Червь
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Павелий
1685982307
После фотошопа футболки Мозеса мне вообще плевать на мнение ЭСК.
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nik55
1685982578
тебе червяк нужно глаз на жопу натянуть
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АлексМак
1685986545
Вот она, правда...
Ответить
шахта Заполярная
1685986778
Ой дурак.
Ответить
k611
1685987692
А сколько очков Спартак потерял из за судейских ошибок этот товарищ сказать не хочет....
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Baggio1986
1685988079
15 решений в пользу Спартака 14 против Спартака Получается +1, а лидеры в такой таблице как ни странно Зенит
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Красногвардейчик
1685989459
Червиченко, это совесть Спартака в изгнании
Ответить
ScarlettOgusania
1685992050
когда у Червя разрывает пукан от трудовых побед Спартака, хочется поднять рюмку коньяка за это! завидует ростовский "мафиозо")
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