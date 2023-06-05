Червиченко: «Судьи придумали «Спартаку» 5-6 очков. Даже с ЦСКА умудрились натянуть победу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне РПЛ.

«Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место, особенно на финише. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности, против «Ростова».

«Ростов» судили безобразно, а «Спартаку» даже в матче с ЦСКА умудрились натянуть победу. Все нытье красно-белых в начале сезона по поводу плохого судейства – я так думаю, это была концепция действий. Надеюсь, в следующем сезоне этого не будет.

На каком месте «Спартак» закончил бы, если бы судили правильно? Я думаю, пять-шесть очков придуманы судьями. Это подтверждено ЭСК, в принципе такой же балаган, как и эти бегающие в черном по полю. Вот убирайте эти очки, и 5-6-е место получится», – сказал Червиченко.