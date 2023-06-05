Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко: «Судьи придумали «Спартаку» 5-6 очков. Даже с ЦСКА умудрились натянуть победу»

    Червиченко: «Судьи придумали «Спартаку» 5-6 очков. Даже с ЦСКА умудрились натянуть победу»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне РПЛ.

    «Безусловно, судейские ошибки в пользу «Спартака» позволили команде заскочить на третье место, особенно на финише. Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности, против «Ростова».

    «Ростов» судили безобразно, а «Спартаку» даже в матче с ЦСКА умудрились натянуть победу. Все нытье красно-белых в начале сезона по поводу плохого судейства – я так думаю, это была концепция действий. Надеюсь, в следующем сезоне этого не будет.

    На каком месте «Спартак» закончил бы, если бы судили правильно? Я думаю, пять-шесть очков придуманы судьями. Это подтверждено ЭСК, в принципе такой же балаган, как и эти бегающие в черном по полю. Вот убирайте эти очки, и 5-6-е место получится», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ, уступив ЦСКА и «Зениту».
    • Команда набрала 54 очка в 30 турах чемпионата.
    • В Кубке москвичи вылетели от «Акрона» на стадии 1/2 финала Пути регионов.

    Новости по теме
    Червиченко предложил выдать Промесу украинский паспорт 15
    Червиченко предположил, что Карасева заставляли вернуть долг «Спартаку» в дерби с ЦСКА 7
    «Отомстил по-пацански»: Червиченко – о вылете «Химок» из-за новой команды Юрана 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2023 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +951

      Номэд 10 часов назад

      Натягивает fakeidа чел с палкойвжопе. Или наоборот. Ибо они два пэдроса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1972

      ScarlettOgusania 10 часов назад

      когда у Червя разрывает пукан от трудовых побед Спартака, хочется поднять рюмку коньяка за это! завидует ростовский "мафиозо")

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2275

      Красногвардейчик 10 часов назад

      Червиченко, это совесть Спартака в изгнании

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4584

      Эном айс > Красногвардейчик 10 часов назад

      Скорей, зависть..(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1490

      Болотоход 10 часов назад

      Потек червяк! Совсем плохой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      Baggio1986 11 часов назад

      15 решений в пользу Спартака
      14 против Спартака
      Получается +1, а лидеры в такой таблице как ни странно Зенит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +861

      k611 11 часов назад

      А сколько очков Спартак потерял из за судейских ошибок этот товарищ сказать не хочет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3148

      шахта Заполярная 11 часов назад

      Ой дурак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +477

      АлексМак 11 часов назад

      Вот она, правда...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Судьи затащили сви ней с 10 на 3 место! Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1092

      rac531 11 часов назад

      БРОМОНТАННЫЙ тут, как тут))) А вот решения ЭСК только по весне)

      РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2
      Сергей Карасев «ошибочно» не удалил с поля игрока команды ЦСКА Никиту Ермакова на 81-й минуте матча.

      РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ СПАРТАК — УРАЛ Виталий Мешков «ошибочно» не засчитал гол Соболева в ворота «Урала»

      РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ ХИМКИ — СПАРТАК Евгений Кукуляк «ошибочно» показал вторую жeлтую карточку Даниилу Денисову и удалил игрока «Спартака» на 45+1 минуте матча.

      РЕШЕНИЕ ЭСК ПО МАТЧУ ЗЕНИТ — СПАРТАК Павел Кукуян «ошибочно» засчитал второй гол «Зенита» в ворота московского «Спартака»

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 