Червиченко: «Я больше верю в Кукуяна для «Спартака», чем в Слишковича»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о матче 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом».
«Со «Спартаком» должна произойти какая-то фигня, как с «Зенитом» и «Краснодаром» перед большим перерывом. Вряд ли «Спартак» оступится в первом же матче. У себя дома они обыграют «Оренбург».
В Слишковича я не верю вообще! Я больше верю в Кукуяна для «Спартака», чем в Слишковича как положительный момент. Кажется, что Кукуян принесeт гораздо больше пользы «Спартаку», чем Слишкович [смеeтся]», – сказал Червиченко.
- Игра «Спартак» – «Оренбург» пройдет 2 марта и начнется в 16:30 мск.
- Главным судьей матча будет Павел Кукуян.
- Нынешний главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович ранее работал в московском клубе.
Источник: «Чемпионат»