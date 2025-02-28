Червиченко сравнил Луиса Энрике и Ливая Гарсию

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о зимних новичках красно-белых и «Зенита» Ливае Гарсии и Луисе Энрике.
«Луис Энрике в «Зените» должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со «Спартаком» показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки – Ливая Гарсии. Он был, как кегля – постоял, в него три раза мячом попали, и всe», – сказал Червиченко.
- По данным Transfermarkt, «Спартак» приобрел 27-летнего центрфорварда Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро. «Зенит» выкупил 24-летнего вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- В финале Зимнего кубка РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счeтом 3:0.
Источник: «Чемпионат»