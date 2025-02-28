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Червиченко сравнил Луиса Энрике и Ливая Гарсию

Сегодня, 12:04
1

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о зимних новичках красно-белых и «Зенита» Ливае Гарсии и Луисе Энрике.

«Луис Энрике в «Зените» должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со «Спартаком» показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки – Ливая Гарсии. Он был, как кегля – постоял, в него три раза мячом попали, и всe», – сказал Червиченко.

  • По данным Transfermarkt, «Спартак» приобрел 27-летнего центрфорварда Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро. «Зенит» выкупил 24-летнего вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
  • В финале Зимнего кубка РПЛ «Зенит» победил «Спартак» со счeтом 3:0.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Гарсия Ливай Энрике Луис Червиченко Андрей
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Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1740737314
Червяк - ты идиот.
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