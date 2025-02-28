Червиченко сравнил Луиса Энрике и Ливая Гарсию

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о зимних новичках красно-белых и «Зенита» Ливае Гарсии и Луисе Энрике.

«Луис Энрике в «Зените» должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со «Спартаком» показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки – Ливая Гарсии. Он был, как кегля – постоял, в него три раза мячом попали, и всe», – сказал Червиченко.