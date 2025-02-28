Червиченко оценил назначение Альбы в «Ростов»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко назвал здравым решением назначение Джонатана Альбы главным тренером «Ростова».
«Абсолютно правильно, что «Ростов» не стал искать другого кандидата и сделал Джонатана Альбу главным тренером. Многие решения, построения игры и команды – это была совместная работа. Какой-то харизмы Карпина, какого-то общения не будет хватать, а всe остальное присутствует! На мой взгляд, абсолютно нормальное и здравое решение», – сказал Червиченко.
- 43-летний Альба возглавил «Ростов» 25 февраля вместо ушедшего с поста главного тренера Валерия Карпина.
- Альба работал в штабе клуба с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в сборную России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Источник: «Чемпионат»