Стал известен месячный заработок Слуцкого на ютубе

Видеоблогер Павел Городницкий рассказал, сколько зарабатывает на ютубе бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

«Мне сообщили, что в хороший месяц у Слуцкого за счет ютуба и ярких медийных перфомансов получается 7 миллионов рублей. Это и приход в ютуб-шоу, и как рекламное лицо. Это больше, чем он зарабатывал в «Рубине», – сказал Городницкий.

Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.

При нем казанцы вылетели из РПЛ.

Сейчас Слуцкий участвует в различных шоу, где, по его словам, зарабатывает больше, чем в «Рубине».

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