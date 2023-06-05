Назначены арбитры на стыковые матчи за право играть в РПЛ

РФС назначил арбитров на стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги за право играть в высшем дивизионе.

7 июня (среда)

«Енисей» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Родина» – «Пари НН»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

10 июня (суббота)

«Факел» – «Енисей»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Александр Гончар.

«Пари НН» – «Родина»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.