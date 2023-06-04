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    Изидор: «Люблю «Локо», уходить не хочу»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заверил, что не пытается покинуть клуб.

    «Я люблю «Локомотив», люблю наших болельщиков. У меня нет желания уходить, я счастлив здесь.

    Но летом мне исполнится 23 года, не могу не думать о следующем этапе в карьере, нужен рост. Будем разговорить с руководством клуба о моем будущем – в какой роли они видят меня в следующем сезоне. Мне хочется получать больше играного времени», – сказал Изидор.

    • Француз в «Локо» полтора года.
    • Он стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Изидор провел 20 матчей, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.06.2023 09:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +426

      TANNER 21 час назад

      Так его и будет больше в след сезоне. Восстановился после серьезной травмы, тупо берегли, при условии что весной команда на ходу. Избавятся летом от лишнего баласта и все, будет время игровое. Важно восстановившись теперь хорошо провести предсезонку и не допустить рецидива.

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