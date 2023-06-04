Изидор: «Люблю «Локо», уходить не хочу»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заверил, что не пытается покинуть клуб.

«Я люблю «Локомотив», люблю наших болельщиков. У меня нет желания уходить, я счастлив здесь.

Но летом мне исполнится 23 года, не могу не думать о следующем этапе в карьере, нужен рост. Будем разговорить с руководством клуба о моем будущем – в какой роли они видят меня в следующем сезоне. Мне хочется получать больше играного времени», – сказал Изидор.