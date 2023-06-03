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    Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги сезона для команды. Она финишировала в РПЛ на третьем месте.

    «Что касается «Спартака», то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров – всe прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвeртые. Одни приходят, другие уходят – всe равно одно и то же», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» не брал чемпионство 6 лет.
    • Последние 5 сезонов остались за «Зенитом».
    • Новый сезон стартует 23 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.06.2023 21:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20146

      Cleaner 30 минут назад

      В защиту Спартака скажу, что с Каррерой все сложилось и было чемпионство. С невзрачной игрой, часто со счетом 1:0, но чемпионство. Но потом понты и амбиции игроков и хозяев(хозяйки) клуба свели все на нет.

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      Рейтинг: +14969

      Алексей З 44 минуты назад

      3 место для этого состава хороший результат.
      Осенью показывал лучшую игру в лиге , закрадывались надежды , но весной всё встало на свои места.
      Без усиления в следующем году и тройки не видать.

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      Рейтинг: +20146

      Cleaner > Алексей З 23 минуты назад

      Кабы не судьи, Спартаку и в этом сезоне бы третьего места не видать было. Можете отрицать, но это так.

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      Рейтинг: +22659

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ты дебил реально хочешь первого места от Спартака в нынешних реалиях ??? - Ну давай в том же духе - "хочу многопартийности в госдуме" , "альтернативных выборов ... " Футбол - зеркало нашего государственного устройства !!! Зенит - чемпион сезона 2023/2024 !!!

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      Рейтинг: +20146

      Cleaner > Persona_non_Grata 19 минут назад

      А какие сейчас реалии? Зачем Вы ищите оправдания слабой игре Спартака где то на стороне? Или Спартак наиграл на место выше третьего в этом сезоне? Вот по честному признайтесь, какого места в этом году Спартак заслуживает по игре?

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      Рейтинг: +641

      FCSpartakM 2 часа назад

      Изначально рассчитывали на место от 3-5 . Его и заняли. Ощущение, что у некоторых экспердов свои какие-то расстановки в голове

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