Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги сезона для команды. Она финишировала в РПЛ на третьем месте.

«Что касается «Спартака», то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров – всe прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвeртые. Одни приходят, другие уходят – всe равно одно и то же», – сказал Мостовой.