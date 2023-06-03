Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»

В защиту Спартака скажу, что с Каррерой все сложилось и было чемпионство. С невзрачной игрой, часто со счетом 1:0, но чемпионство. Но потом понты и амбиции игроков и хозяев(хозяйки) клуба свели все на нет.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги сезона для команды. Она финишировала в РПЛ на третьем месте.
«Что касается «Спартака», то из года в год одно и то же. Много шума вокруг команды, много разговоров – всe прекрасно и замечательно. Однако всегда третьи или четвeртые. Одни приходят, другие уходят – всe равно одно и то же», – сказал Мостовой.
- «Спартак» не брал чемпионство 6 лет.
- Последние 5 сезонов остались за «Зенитом».
- Новый сезон стартует 23 июля.