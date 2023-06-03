Агент Сутормина прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил, что футболистом интересуется ЦСКА.

– Есть информация, что Суторминым интересуется «Рубин», а также ЦСКА и лично Федотов.

– Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил это.

– А ЦСКА?

– Наберите в ЦСКА.

– А вам известно что-то?

– Да, известно. И про ЦСКА в том числе.

– Насколько можно ожидать смену прописки Сутормина?

– Это без комментариев. Вопросы к клубу.

– Он доволен своим игровым временем и тем, что происходит в «Зените»?

– Конечно, недоволен. Леша много работает, много стремится. Понятно, конкуренция, доказывает, но пока так.