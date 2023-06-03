Агент Сутормина прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Сутормин не плохой футболист,но уже не молод.Раньше философия клуба была заточена на покупку перспективных молодых футболистах.Пора бы начать зарабатывать.
Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил, что футболистом интересуется ЦСКА.
– Есть информация, что Суторминым интересуется «Рубин», а также ЦСКА и лично Федотов.
– Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил это.
– А ЦСКА?
– Наберите в ЦСКА.
– А вам известно что-то?
– Да, известно. И про ЦСКА в том числе.
– Насколько можно ожидать смену прописки Сутормина?
– Это без комментариев. Вопросы к клубу.
– Он доволен своим игровым временем и тем, что происходит в «Зените»?
– Конечно, недоволен. Леша много работает, много стремится. Понятно, конкуренция, доказывает, но пока так.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Сутормина в аренду.
- Сутормин в этом сезоне провел 19 матчей, проведя на поле 780 минут.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.