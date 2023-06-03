Агент Сутормина прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил, что футболистом интересуется ЦСКА.
– Есть информация, что Суторминым интересуется «Рубин», а также ЦСКА и лично Федотов.
– Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил это.
– А ЦСКА?
– Наберите в ЦСКА.
– А вам известно что-то?
– Да, известно. И про ЦСКА в том числе.
– Насколько можно ожидать смену прописки Сутормина?
– Это без комментариев. Вопросы к клубу.
– Он доволен своим игровым временем и тем, что происходит в «Зените»?
– Конечно, недоволен. Леша много работает, много стремится. Понятно, конкуренция, доказывает, но пока так.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Сутормина в аренду.
- Сутормин в этом сезоне провел 19 матчей, проведя на поле 780 минут.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»