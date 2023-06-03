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    • Агент Сутормина прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

    Агент Сутормина прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, подтвердил, что футболистом интересуется ЦСКА.

    – Есть информация, что Суторминым интересуется «Рубин», а также ЦСКА и лично Федотов.

    – Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил это.

    – А ЦСКА?

    – Наберите в ЦСКА.

    – А вам известно что-то?

    – Да, известно. И про ЦСКА в том числе.

    – Насколько можно ожидать смену прописки Сутормина?

    – Это без комментариев. Вопросы к клубу.

    – Он доволен своим игровым временем и тем, что происходит в «Зените»?

    – Конечно, недоволен. Леша много работает, много стремится. Понятно, конкуренция, доказывает, но пока так.

    • Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять Сутормина в аренду.
    • Сутормин в этом сезоне провел 19 матчей, проведя на поле 780 минут.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2023 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      Marshall1956 4 часа назад

      Сутормин не плохой футболист,но уже не молод.Раньше философия клуба была заточена на покупку перспективных молодых футболистах.Пора бы начать зарабатывать.

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