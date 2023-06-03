Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА – «Ростов»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

    ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
    • Начало – в 17:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
    • ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ и в случае победы точно станет серебряным призером.
    • «Ростов» идет на 4-й строчке и также претендует на медали.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.

    Ростов: Песьяков, Теретьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

    Новости по теме
    Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов) 2
    «В финале ЛЕ не поставили такой пенальти? Что нам какая-то сраная ЛЕ»: жена Карпина не согласна с 11-метровым в ворота «Ростова» 9
    Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от ЦСКА 6
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2023 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      Опорник84 7 часов назад

      Как вам пенальти? Точно такой в матче цска-Спартак судья не поставил, нарушение на Зобнине.И все посчитали что было правильно, теперь посчитают что и здесь правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      Болотоход 8 часов назад

      Конюшня примет за щеку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      Таврида > Болотоход 4 часа назад

      Ну как там, защеканцы, сами-то нормально приняли??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1980

      Suvorov51 8 часов назад

      Да, очень интересная будет встреча,ночто то мне подсказывает, что лейтенанты победят, хотя мы знаем Ростов не мальчики для битья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfuty 8 часов назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей
      советую сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Сам там беру прогнозы уже с 2015 года так что все проверенно, НЕ ОБМАН!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 