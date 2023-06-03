ЦСКА – «Ростов»: стартовые составы на 30-й тур РПЛ

ЦСКА и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
- Начало – в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- ЦСКА занимает 2-е место в таблице РПЛ и в случае победы точно станет серебряным призером.
- «Ростов» идет на 4-й строчке и также претендует на медали.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.
Ростов: Песьяков, Теретьев, Чернов, Сильянов, Осипенко, Байрамян, Тугарев, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.
Источник: сайт РПЛ