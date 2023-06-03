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    • «В финале ЛЕ не поставили такой пенальти? Что нам какая-то сраная ЛЕ»: жена Карпина не согласна с 11-метровым в ворота «Ростова»

    «В финале ЛЕ не поставили такой пенальти? Что нам какая-то сраная ЛЕ»: жена Карпина не согласна с 11-метровым в ворота «Ростова»

    Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, не согласна с пенальти в ворота ростовчан в матче 30-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4). После 11-метрового счет стал 0:2.

    Карпина напомнила, что в аналогичной ситуации не было пенальти в финале Лиги Европы. Супруга тренера иронично прокомментировала: «Что нам какая-то сраная ЛЕ».

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    03.06.2023 20:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5115

      neveldomha 3 часа назад

      Этот пенальти ничего не решил. Ростов в полном смысле проспал первый тайм, сделав из второго тайма фикцию.

      0
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      Рейтинг: +2169

      nominum 4 часа назад

      Я согласен с Дарьей Карпиной. сначала игра в мяч была. Впрочем, даже незаслуженный пенальти не отменяет общей справедливой победы ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +641

      FCSpartakM > nominum 2 часа назад

      Тут вопрос вечный, почему одни и те же эпизоды трактуют по - разному. Причем в данном случае в матчах одной команды.

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      Рейтинг: +2169

      nominum > nominum 20 минут назад

      Вы сами ответили. Вопрос вечный.

      0
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      Рейтинг: +1125

      edw7777 4 часа назад

      Бескультурие процветает. Особенно «приятно» слышать подобное от женщины, да ещё и жены тренера сборной

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      Рейтинг: +17636

      Garrincha58 > edw7777 4 часа назад

      да они оба такие два сапога пара

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      Рейтинг: +1125

      edw7777 > Garrincha58 4 часа назад

      Честно говоря, от Валерия я подобного не слышал

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      Рейтинг: +1878

      Fialet > edw7777 3 часа назад

      В оригинале переписки вроде нет слова "сраная", может журналюги приврали.

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      Рейтинг: +2169

      nominum > edw7777 13 минут назад

      В чём бескультурие?

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