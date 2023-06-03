«В финале ЛЕ не поставили такой пенальти? Что нам какая-то сраная ЛЕ»: жена Карпина не согласна с 11-метровым в ворота «Ростова»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, не согласна с пенальти в ворота ростовчан в матче 30-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4). После 11-метрового счет стал 0:2.
Карпина напомнила, что в аналогичной ситуации не было пенальти в финале Лиги Европы. Супруга тренера иронично прокомментировала: «Что нам какая-то сраная ЛЕ».
- Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.
- «Ростов» финишировал в РПЛ 4-м.
- ЦСКА занял 2-е место.
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Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной