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    • Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

    Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в пользу ЦСКА из матча 30-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1). После 11-метрового счет стал 2:0.

    «14-я минута, ЦСКА – «Ростов».

    Павел Кукуян находился в идеальной позиции и изначально для него это не нарушение правил – он продолжил игру

    После просмотра VAR Кукуян поменял свое решение и назначал 11-метровый удар.

    Я не согласен с этим решением.

    1. Я не вижу безрассудных действий со стороны игрока «Ростова»

    2. Игрок «Ростова» пытался сыграть в мяч

    Произошел игровой контакт. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    03.06.2023 23:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14969

      Алексей З 53 минуты назад

      Защитник выбил мяч , а уж потом наступил по инерции. В матче спартак -цска такой не дали, здесь ставят. Благо закончился этот балаган.

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      Рейтинг: +4753

      fakeid 1 час назад

      у этой гниды любой пенальти ошибочный.

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