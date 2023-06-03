Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в пользу ЦСКА из матча 30-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1). После 11-метрового счет стал 2:0.

«14-я минута, ЦСКА – «Ростов».

Павел Кукуян находился в идеальной позиции и изначально для него это не нарушение правил – он продолжил игру

После просмотра VAR Кукуян поменял свое решение и назначал 11-метровый удар.

Я не согласен с этим решением.

1. Я не вижу безрассудных действий со стороны игрока «Ростова»

2. Игрок «Ростова» пытался сыграть в мяч

Произошел игровой контакт. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.