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  • Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

3 июня 2023, 23:22
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в пользу ЦСКА из матча 30-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1). После 11-метрового счет стал 2:0.

«14-я минута, ЦСКА – «Ростов».

Павел Кукуян находился в идеальной позиции и изначально для него это не нарушение правил – он продолжил игру

После просмотра VAR Кукуян поменял свое решение и назначал 11-метровый удар.

Я не согласен с этим решением.

1. Я не вижу безрассудных действий со стороны игрока «Ростова»

2. Игрок «Ростова» пытался сыграть в мяч

Произошел игровой контакт. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Федотов Игорь
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1685866427
Очередной цирк с трактовками. Причем в матчах одной команды. Странно, что кони притихли, которые с пеной у рта говорили, что на Зобнине -это не пенальти
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Garrincha58
1685871341
я бы вообще запретил бомбардир как разносчиков заразы и вражды между любителями футбола да и многие каналы на ТВ они своими никому не нужными шоу сейчас особенно просто не этично всё это выглядит
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Чехов на Садовой
1685871419
И Карась и Кукушкян отработали свои серебренники на 100 баллов. Пеналь - второй быстрый гол и он сломал Ростов. Бабло и блат всех победят?! Ладно , Господь всё видит и всем воздаст по заслугам.
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ScarlettOgusania
1685882738
Позор конюшне, выигрывают только за счёт купленых судей!(((
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