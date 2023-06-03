Судья ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Ростовом» (Игорь Федотов)

Защитник выбил мяч , а уж потом наступил по инерции. В матче спартак -цска такой не дали, здесь ставят. Благо закончился этот балаган.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил пенальти в пользу ЦСКА из матча 30-го тура РПЛ против «Ростова» (4:1). После 11-метрового счет стал 2:0.
«14-я минута, ЦСКА – «Ростов».
Павел Кукуян находился в идеальной позиции и изначально для него это не нарушение правил – он продолжил игру
После просмотра VAR Кукуян поменял свое решение и назначал 11-метровый удар.
Я не согласен с этим решением.
1. Я не вижу безрассудных действий со стороны игрока «Ростова»
2. Игрок «Ростова» пытался сыграть в мяч
Произошел игровой контакт. Правильное решение: продолжить игру», – написал Федотов.