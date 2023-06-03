Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ с ЦСКА.

Ростовчане проиграли со счетом 1:4 и финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

– Год назад вы сказали, что 2-3 место в РПЛ в текущих условиях – строчка в Википедии. Вы бы изменили мнение, если бы «Ростов» попал в тройку?

– Нет. А что оно дает? Есть соревновательный момент – оказаться как можно выше. Ну да, вспомнят, что ЦСКА занял второе место. Ну и? Чемпион все равно один.

– Это престиж. Быть выше «Спартака», например…

– Про это и говорю. На втором месте – быть выше «Спартака». На третьем, четвертом – быть выше «Спартака». При чем здесь «Спартак»? Есть еще 15 команд кроме него. Мы выше «Ахмата», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива».