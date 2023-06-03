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    • Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от ЦСКА

    Карпин прокомментировал крупное поражение «Ростова» от ЦСКА

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ с ЦСКА.

    Ростовчане проиграли со счетом 1:4 и финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

    – Год назад вы сказали, что 2-3 место в РПЛ в текущих условиях – строчка в Википедии. Вы бы изменили мнение, если бы «Ростов» попал в тройку?

    – Нет. А что оно дает? Есть соревновательный момент – оказаться как можно выше. Ну да, вспомнят, что ЦСКА занял второе место. Ну и? Чемпион все равно один.

    – Это престиж. Быть выше «Спартака», например…

    – Про это и говорю. На втором месте – быть выше «Спартака». На третьем, четвертом – быть выше «Спартака». При чем здесь «Спартак»? Есть еще 15 команд кроме него. Мы выше «Ахмата», «Краснодара», «Динамо», «Локомотива».

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    Источник: Sports.ru

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    03.06.2023 19:48
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Ччаппай 2 часа назад

      Лукавит, конечно. Но всем и так понятно, что он Ростовом збс результат показал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1878

      Fialet 3 часа назад

      Сказал бы правду, позвонили, приказали... В год СВО после Газпрома должна быть армия. Скорее всего и кубок уже им прописан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8587

      Беспонтий 3 часа назад

      и капнула на микрофон
      она
      то ли горючая слеза из глаза
      то ли от бешнства слюна
      а может и всё сразу )

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      nominum 4 часа назад

      Спасибо команде за сезон. Ростов прыгнул как Брумель после автокатастрофы. Не сломались. Валерию Георгиевичу отдельно низкий поклон.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20145

      Cleaner 4 часа назад

      Валера, лукавишь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      Romeo 123 4 часа назад

      Облелался пудель

      1
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