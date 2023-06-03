Малком ответил, волнуется ли он из-за того, что Промес может обойти его в списке бомбардиров РПЛ

Вингер «Зенита» Малком высказался о бомбардирской гонке в РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Бразилец отличился 23 раза в 27 матчах чемпионата России.

Голландец забил 20 голов в 26 играх и сегодня может улучшить результат во встрече с «Крыльями Советов».

– Не боитесь, что в бомбардирской гонке вас обойдет Промес?

– Я бы очень хотел на самом деле провести вообще все матчи, доиграть до конца и помочь команде еще больше своими голами и передачами, но события сложились так, что мне пришлось уехать до завершения чемпионата.

Мне невероятно хотелось оказаться рядом с [женой] Летисией, рядом с [новорожденным сыном] Габриэлем, поэтому я сделал это, не раздумывая.

Совершенно точно не думаю о том, как именно закончится бомбардирская гонка. Никаких ни ожиданий, ни переживаний на этот счет у меня нет, потому что я всегда говорил и повторю: индивидуальные призы, награды, победы и личные рекорды никакого значения для меня не имеют.

Всe, что меня интересует, всe, что меня заботит, – это чтобы команда, цвета которой я защищаю, побеждала, становилась лучшей из года в год.

Поэтому, если Промес обойдет, ну что ж, это подтвердит, что он тоже проводит отличный сезон. Если на первой строчке останусь я, порадуюсь, что сумел так качественно провести этот год и столькими голами помочь «Зениту» приблизиться к титулу и в итоге завоевать его.