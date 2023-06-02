Малком сделал заявление о своем будущем в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком отрицает, что летом он точно уйдет в другую команду.

– Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне?

– У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной.

Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года.

Я – футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

– При каких условиях ты можешь уйти? Каким может быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?

– Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем.

Я играю за «Зенит», и моя задача – приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю.

Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.

Сообщалось, что бразилец интересен «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.

«Зенит» готов продать игрока за 40 миллионов евро.

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