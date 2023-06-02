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    Малком сделал заявление о своем будущем в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Малком отрицает, что летом он точно уйдет в другую команду.

    – Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне?

    – У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной.

    Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года.

    Я – футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

    – При каких условиях ты можешь уйти? Каким может быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?

    – Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем.

    Я играю за «Зенит», и моя задача – приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах этого сезона РПЛ.
    • Сообщалось, что бразилец интересен «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.
    • «Зенит» готов продать игрока за 40 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 18:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18491

      paracetamol 47 минут назад

      Интересно, как ж-па пытается его сбагрить из России, страны, где он ГРАЖДАНИН!

      0
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      Рейтинг: +4221

      raritet 16 часов назад

      Хороший текст. Все просто, логично и понятно.

      0
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      Рейтинг: +4315

      ziborock > raritet 15 часов назад

      Можно было бы и покороче сказать: Предложат зарплату побольше - уйду, нет - останусь!

      1
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      Рейтинг: +2771

      a_who 17 часов назад

      Нигде больше не заплатят.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      RedMaksim97 18 часов назад

      Не исключил свой уход этим летом

      1
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