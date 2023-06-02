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    • В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу полузащитника «Зенита»

    В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу полузащитника «Зенита»

    Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил о работе казанского клуба над переходом Алексея Сутормина из «Зенита».

    «Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идет процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте», – сказал Сафонов.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • В 2019 году хавбек перешел в «Зенит» как раз из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2023 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1173

      SLADE2019 1 час назад

      Что то Рубин разошелся. Они что на чемпионство будут рассчитывать в следующем сезоне?

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