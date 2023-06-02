В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу полузащитника «Зенита»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил о работе казанского клуба над переходом Алексея Сутормина из «Зенита».

«Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идет процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте», – сказал Сафонов.