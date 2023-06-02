В «Рубине» подтвердили переговоры по трансферу полузащитника «Зенита»

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил о работе казанского клуба над переходом Алексея Сутормина из «Зенита».
«Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идет процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте», – сказал Сафонов.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 19 матчах, проведя на поле 780 минут.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- В 2019 году хавбек перешел в «Зенит» как раз из «Рубина». По данным Transfermarkt, петербуржцы заплатили 3 млн евро, по другой информации – 50 тыс рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»