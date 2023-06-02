Джикия назвал лучший матч в истории футбола

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал финальную игру Лиги чемпионов сезона-2013/14 между «Реалом» и «Атлетико» лучшим матчем в истории футбола.
- Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
- Защитник «Реала» Серхио Рамос перевел игру в дополнительное время, забив в компенсированное время.
- В дополнительное время «Реал» довел матч до разгрома – 4:1.
– Лучший матч в истории футбола?
– «Реал» Мадрид и «Атлетико» Мадрид в финале Лиги чемпионов, когда Рамос забил на последней минуте. Я болел тогда за «Реал» и очень эмоционально праздновал. Поэтому этот момент очень запомнился. До сих пор вспоминаю.
Хотя, конечно, есть еще много матчей, которые как кино. Тот же финал чемпионата мира, прошедший недавно.
Источник: «Матч ТВ»