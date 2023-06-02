Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джикия назвал лучший матч в истории футбола

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал финальную игру Лиги чемпионов сезона-2013/14 между «Реалом» и «Атлетико» лучшим матчем в истории футбола.

    • Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
    • Защитник «Реала» Серхио Рамос перевел игру в дополнительное время, забив в компенсированное время.
    • В дополнительное время «Реал» довел матч до разгрома – 4:1.

    – Лучший матч в истории футбола?

    – «Реал» Мадрид и «Атлетико» Мадрид в финале Лиги чемпионов, когда Рамос забил на последней минуте. Я болел тогда за «Реал» и очень эмоционально праздновал. Поэтому этот момент очень запомнился. До сих пор вспоминаю.

    Хотя, конечно, есть еще много матчей, которые как кино. Тот же финал чемпионата мира, прошедший недавно.

    Новости по теме
    Джикия назвал любимый фильм 7
    Джикия процитировал лучший совет, который ему давали в жизни 1
    Джикия назвал самого техничного и умного футболиста, с которым играл 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2023 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      romario 94 16 часов назад

      Бред, а не матч. Своими глазами видел. Такая тягомотина. Единственное, что запомнилось, так это то, что Реал забил на 94 минуте, ну и в дальнейшем, дожал Атлетико. Что такого выдающего Джика тут увидел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З 23 часа назад

      Джикия молодой человек, наверно мало ещё видел, а этот матч просто зацепил чем-то, может лаве поставил ?
      Очень много запоминающих игр было за историю.
      Я помню чуть пол не проломил когда Шмаров на последней минуте со штрафного киевлянам положил, в 87 или 88-ом !!!
      Прошлогодний финал Кубка и пение 70 тыс. и я с сыном и внуком на стадионе...кайф

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +922

      Аvеngеr > Алексей З 19 часов назад

      07.08.1984.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З > Аvеngеr 17 часов назад

      Не может быть.
      У меня уже сын был , а он с 85-го.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З > Аvеngеr 17 часов назад

      Нашёл.
      23.10. 89 год

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +922

      Аvеngеr > Алексей З 9 часов назад

      06.12.2017, 24,10.2021

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      Алексей З > Аvеngеr 2 часа назад

      Е..нько, ты всё о своём ?
      Ну живи с этим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 2 июня, 10:37

      Джикия: - Лучший матч в истории футбола это игра 24 октября 2021 в Питере Зенита со Спартаком! Счет 7:1(СЕМЬ : ОДИН) это на века!!!...)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      PoRzhevsky > Cleaner 19 часов назад

      "Только дегенераты живут прошлыми заслугами и достижениями, постоянно вспоминая и напоминая всем о них" (с) Марк Туллий Цицерон. Я надеюсь, вы к Мостовому и подобным в палату одну не желаете?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      НедраЧили > PoRzhevsky 13 часов назад

      Это вы метко про болельшиков Спартака подметили) Они постоянно живут прошлыми заслугами, потому что настоящих нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1445

      Таврида 2 июня, 10:27

      А финал Лиги чемпионов 2005 года Ливерпуль - Милан? Вот там заруба была!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +165

      SunnyDay > Таврида 23 часа назад

      Тоже о нём подумал, а недавний финал ЧМ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      PopAmira 2 июня, 10:16

      Мало матчей, видимо, видел капитан...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner > PopAmira 2 июня, 10:38

      Шашлык, вино, какой такой футбол?...)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 