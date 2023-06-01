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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 30 тур РПЛ, 3 июня 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 30 тур РПЛ, 3 июня 2023

    «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Алексей Амелин (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась крупной победой москвичей со счетом 5:2. Квинси Промес и Александр Соболев сделали дубли.

    Коэффициенты:

    • Победа «Крыльев» – 2.60
    • Ничья – 3.70
    • Победа «Спартака» – 2.70

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Крылья Советов – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2023 19:36
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