«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.
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Ориентировочные составы:
- Крылья: Евгений Фролов – Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Гленн Бейл, Александр Солдатенков – Роман Ежов, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца – Владимир Писарский, Дмитрий Цыпченко.
- Спартак: Александр Селихов – Томаш Тавареш, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов – Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов – Квинси Промес, Кейта Бальде, Антон Зиньковский.
Судья: Алексей Амелин (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась крупной победой москвичей со счетом 5:2. Квинси Промес и Александр Соболев сделали дубли.
Коэффициенты:
- Победа «Крыльев» – 2.60
- Ничья – 3.70
- Победа «Спартака» – 2.70
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»