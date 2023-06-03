«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Амелин (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 41 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась крупной победой москвичей со счетом 5:2. Квинси Промес и Александр Соболев сделали дубли.

Коэффициенты:

Победа «Крыльев» – 2.60

Ничья – 3.70

Победа «Спартака» – 2.70

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Крылья Советов – Спартак