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    • Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 30 тур РПЛ, 3 июня 2023

    Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Спартак»: 30 тур РПЛ, 3 июня 2023

    «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

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    «Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея на счету 29 очков. Спартаковцы с 54 очками идут на третьей позиции.

    Игра первого круга закончилась крупной победой москвичей со счетом 5:2. Квинси Промес и Александр Соболев сделали дубли.

    • Матч состоится в субботу, 3 июня.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:00 мск.

    «Крылья» являются фаворитом матча по версии букмекеров, коэффициент на победу самарцев – 2,60. На ничью можно поставить за 3,70. На выигрыш «Спартака» дают 2,70.

    Прогноз на матч Крылья Советов – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2023 19:09
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