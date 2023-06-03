«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

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«Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице, имея на счету 29 очков. Спартаковцы с 54 очками идут на третьей позиции.

Игра первого круга закончилась крупной победой москвичей со счетом 5:2. Квинси Промес и Александр Соболев сделали дубли.

Матч состоится в субботу, 3 июня.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

«Крылья» являются фаворитом матча по версии букмекеров, коэффициент на победу самарцев – 2,60. На ничью можно поставить за 3,70. На выигрыш «Спартака» дают 2,70.

Прогноз на матч Крылья Советов – Спартак