Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» в 2011 году мог возглавить тренер, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат мира

    «Спартак» в 2011 году мог возглавить тренер, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат мира

    Айтекин Эрайбакан, агент тренера Марчелло Липпи, сообщил, что итальянец мог возглавить «Спартак».

    «Насколько знаю, у Марчелло был вариант возглавить «Спартак» в 2011 году, но не знаю, почему не получилось – тогда не был его представителем.

    Но могу сказать точно, сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент», – сказал Эрайбакан.

    • Липпи выиграл Лигу чемпионов с «Ювентусом» в сезоне-1995/96.
    • Он стал победителем ЧМ-2006 с Италией.
    • 71-летний тренер находится без работы с 2019 года после ухода из сборной Китая.

    Новости по теме
    Восемь интриг перед финальным туром РПЛ: гонка за серебро, позиция «Локо» и голы Промеса 10
    Финальный тур РПЛ LIVE: «Бомбардир» следит за главными событиями 7
    Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? 15
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2023 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 15:40

      Опять Спартак сел в лужу. Зареме Липпи не приглянулся, скорее всего. Ржу ни могу!...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 