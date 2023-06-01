«Спартак» в 2011 году мог возглавить тренер, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат мира

Айтекин Эрайбакан, агент тренера Марчелло Липпи, сообщил, что итальянец мог возглавить «Спартак».
«Насколько знаю, у Марчелло был вариант возглавить «Спартак» в 2011 году, но не знаю, почему не получилось – тогда не был его представителем.
Но могу сказать точно, сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент», – сказал Эрайбакан.
- Липпи выиграл Лигу чемпионов с «Ювентусом» в сезоне-1995/96.
- Он стал победителем ЧМ-2006 с Италией.
- 71-летний тренер находится без работы с 2019 года после ухода из сборной Китая.
Источник: Sport24