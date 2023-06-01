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    • «Судья казался испанцем»: Моуринью раскритиковал Тэйлора за работу в финале ЛЕ

    «Судья казался испанцем»: Моуринью раскритиковал Тэйлора за работу в финале ЛЕ

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на судейство после проигранного финала Лиги Европы.

    • Римляне уступили «Севилье» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
    • Матч обслуживал английский арбитр Энтони Тэйлор.
    • Он показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.

    «Я говорил парням, что мы уедем отсюда либо с трофеем, либо мертвыми. В итоге мы мертвы – от физической и моральной усталости, а также из-за несправедливости.

    Судья казался испанцем. Он не дал несколько желтых карточек. Например, Эрик Ламела должен был получить второе предупреждение. Арбитр не удалил его, а потом Ламела реализовал пенальти в послематчевой серии.

    В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов, и это хорошо. Надеюсь, что Тэйлор будет работать только в ЛЧ и не будет делать гадости в Лиге Европы», – сказал Моуринью.

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    Источник: Sky Sport Italia

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    01.06.2023 11:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20099

      Cleaner 1 июня, 20:15

      Хорошо судья отсудил матч. Обидно, конечно, Моуриньо, проиграть финал, но судья уж тут совершенно не при чем...

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