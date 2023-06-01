«Судья казался испанцем»: Моуринью раскритиковал Тэйлора за работу в финале ЛЕ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался на судейство после проигранного финала Лиги Европы.

Римляне уступили «Севилье» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Матч обслуживал английский арбитр Энтони Тэйлор.

Он показал 7 желтых карточек футболистам римской команды.

«Я говорил парням, что мы уедем отсюда либо с трофеем, либо мертвыми. В итоге мы мертвы – от физической и моральной усталости, а также из-за несправедливости.

Судья казался испанцем. Он не дал несколько желтых карточек. Например, Эрик Ламела должен был получить второе предупреждение. Арбитр не удалил его, а потом Ламела реализовал пенальти в послематчевой серии.

В следующем сезоне мы не сыграем в Лиге чемпионов, и это хорошо. Надеюсь, что Тэйлор будет работать только в ЛЧ и не будет делать гадости в Лиге Европы», – сказал Моуринью.