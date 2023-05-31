Дзюба – о Слуцком: «Если бы это было в сборной на ЧМ-2018, мы бы саудовцам проиграли 0:5, а Египту – 0:8»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба доволен, что на чемпионате мира-2018 команду тренировал не Леонид Слуцкий, а Станислав Черчесов.

«Поэтому в 2018 году мы и феерили – благодаря уходу Слуцкого. А было бы это – мы бы Саудовской Аравии проиграли 0:5, а Египту – 0:8», – сказал Дзюба на ютуб-канале «Коммент Шоу» в юмористической передаче «Ну, так нельзя, ***».