Месси ждут в АПЛ, Промеса обвинили в контрабанде кокаина, трагедия в Ростове-на-Дону и другие новости

Неймар хочет уйти из «ПСЖ» только в один клуб: это не «Барселона».

«Зенит» назвал цену на Чистякова: его хотят московские клубы.

Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны.

Трагедия в Ростове-на-Дону: есть погибшие и раненые в результате обрушения трибуны.

Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита».

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Месси получил предложение из АПЛ: клуб играет в еврокубках.

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Месси склоняется к переходу в клуб, который предложил ему 1,2 миллиарда.