Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Месси ждут в АПЛ, Промеса обвинили в контрабанде кокаина, трагедия в Ростове-на-Дону и другие новости

    Месси ждут в АПЛ, Промеса обвинили в контрабанде кокаина, трагедия в Ростове-на-Дону и другие новости

    Неймар хочет уйти из «ПСЖ» только в один клуб: это не «Барселона».

    «Зенит» назвал цену на Чистякова: его хотят московские клубы.

    Промесу предъявили официальное обвинение в контрабанде кокаина общим весом в 1,37 тонны.

    Трагедия в Ростове-на-Дону: есть погибшие и раненые в результате обрушения трибуны.

    Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита».

    «Рубин» готовит предложение по трансферу полузащитника «Зенита».

    Месси получил предложение из АПЛ: клуб играет в еврокубках.

    Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: Хвича, Холанд и другие.

    Холанд назвал лучшего тренера и самого умного футболиста в мире: это один человек.

    Месси склоняется к переходу в клуб, который предложил ему 1,2 миллиарда.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 