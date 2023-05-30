Трагедия в Ростове-на-Дону: есть погибшие и раненые в результате обрушения трибуны

На Гребном канале в Ростове‑на‑Дону обрушилась трибуна с людьми.
Трагедия произошла сегодня, 30 мая, из-за сильного ветра.
«При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна.
Погибла женщина. По предварительным данным, пострадало восемь подростков и двое взрослых.
Для оказания помощи всех пострадавших везут в медицинские учреждения города», – написал в своем телеграм-канале мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Источник: телеграм-канал «112»