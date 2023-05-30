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    • Трагедия в Ростове-на-Дону: есть погибшие и раненые в результате обрушения трибуны

    Трагедия в Ростове-на-Дону: есть погибшие и раненые в результате обрушения трибуны

    На Гребном канале в Ростове‑на‑Дону обрушилась трибуна с людьми.

    Трагедия произошла сегодня, 30 мая, из-за сильного ветра.

    «При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна.

    Погибла женщина. По предварительным данным, пострадало восемь подростков и двое взрослых.

    Для оказания помощи всех пострадавших везут в медицинские учреждения города», – написал в своем телеграм-канале мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

    Источник: телеграм-канал «112»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +579

      Hala Madrid 1 час назад

      Ужасно. Соболезную всем пострадавшим

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