Трагедия в Ростове-на-Дону: есть погибшие и раненые в результате обрушения трибуны

На Гребном канале в Ростове‑на‑Дону обрушилась трибуна с людьми.

Трагедия произошла сегодня, 30 мая, из-за сильного ветра.

«При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительная трибуна.

Погибла женщина. По предварительным данным, пострадало восемь подростков и двое взрослых.

Для оказания помощи всех пострадавших везут в медицинские учреждения города», – написал в своем телеграм-канале мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.