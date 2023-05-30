Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свою кричалку про «Спартак» во время чемпионского парада.

«Все эмоции оставил на праздновании. На следующий день проснулся, зашeл в социальные сети, а там меня завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано.

Я, например, когда играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников.

Я не скулил и не жаловался, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион, выплeскиваете эмоции. В тот момент это сделал я», – объяснил Кержаков.