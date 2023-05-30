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  • Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита»

Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита»

30 мая 2023, 17:17
18

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свою кричалку про «Спартак» во время чемпионского парада.

«Все эмоции оставил на праздновании. На следующий день проснулся, зашeл в социальные сети, а там меня завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано.

Я, например, когда играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников.

Я не скулил и не жаловался, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион, выплeскиваете эмоции. В тот момент это сделал я», – объяснил Кержаков.

  • Голкипер скандировал: «Сосать, «Спартак»!»
  • Его поддерживали болельщики «Зенита».
  • Петербуржцы стали чемпионами в 5-й раз подряд.

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Источник: ютуб-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Михаил
Комментарии (18)
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ivany4
1685458764
Если человек дурак, - это на долго. Если человек м***ак - это на всю жизнь! Хотя на болотах похоже все в одну масть!!!
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nik55
1685458960
самому сосать надоело ?
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VVM1964
1685460191
Так это просил У Спартака !!! - ну тогда, ладно )))... Ну дали бы ему пососать, если так просит )))
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Михалыч1963
1685461601
Там пол команды таких ушлепков .
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Garrincha58
1685461955
тоже самое кричал одно время Дзагоев, когда ЦСКА взял чемпионство Зениту и никто особо не возмущался, а тут подумаешь сПАртаку втюхали и ведь по делу
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aaaaahhhh
1685464347
потому что дебил. и не надо ни чего объяснять и так все понятно.
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DOCTOR PENALTY
1685464890
Формируем сборную отличившихся: в воротах Кержаков, далее Соболев, Кокорин, Мамаев, Дзюба, Гулиев, Дзагоев..., кто ещё?...
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zigbert
1685469198
Похоже ему даже не стыдно за свои слова. Конечно есть болельщики, которые не отличаются высокой культурой но ведь такие есть в каждой команде а Кержаков лицо публичное, ветеран команды. Какой пример он подает молодым?
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Красногорск_Фан
1685474056
А ведь это публичная пропаганда однополых связей. В нашей стране не приветствуется.
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mahan
1685514042
Эмоции на стадионе, возможно. Но это было не на стадионе. И тебе если и кричали, то какая то горстка людей. А ты оскорбил всех болельщиков и ветеранов команды. И чем этот поступок отличается от того, что показал Соболев ? И потом когда тебя будут реально оскорблять на матчах вспомни, что ты кричал, тем самым провоцировал людей на ответные меры. Человек явно с головой не дружит давно....
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