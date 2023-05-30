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    • Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита»

    Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свою кричалку про «Спартак» во время чемпионского парада.

    «Все эмоции оставил на праздновании. На следующий день проснулся, зашeл в социальные сети, а там меня завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано.

    Я, например, когда играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников.

    Я не скулил и не жаловался, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион, выплeскиваете эмоции. В тот момент это сделал я», – объяснил Кержаков.

    • Голкипер скандировал: «Сосать, «Спартак»!»
    • Его поддерживали болельщики «Зенита».
    • Петербуржцы стали чемпионами в 5-й раз подряд.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +116

      vaisboston 14 минут назад

      Все ругают Соболева который яйца на поле почесал, а этот по ходу заслуживает критики.Дебил еще тот.

      0
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      Рейтинг: +1009

      7:1 15 минут назад

      здешний обосцанный номэд явно воспользовался данным предложением и побежал к промквасу. а потом тот к нему. тьфу, до чего лгбт-шный клуб спортаг и его болельщики!

      гы-гы!

      0
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