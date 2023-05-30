Кержаков объяснил, почему кричал «Сосать, «Спартак»!» на чемпионском параде «Зенита»

Все ругают Соболева который яйца на поле почесал, а этот по ходу заслуживает критики.Дебил еще тот.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свою кричалку про «Спартак» во время чемпионского парада.
«Все эмоции оставил на праздновании. На следующий день проснулся, зашeл в социальные сети, а там меня завалили разными сообщениями. Я сначала не понял, с чем это связано.
Я, например, когда играл против «Спартака» на выезде, чего только не слышал в свой адрес и в адрес своей семьи и родственников.
Я не скулил и не жаловался, никаких проблем в этом не вижу. Вы приходите на стадион, выплeскиваете эмоции. В тот момент это сделал я», – объяснил Кержаков.
- Голкипер скандировал: «Сосать, «Спартак»!»
- Его поддерживали болельщики «Зенита».
- Петербуржцы стали чемпионами в 5-й раз подряд.