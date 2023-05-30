Неймар хочет уйти из «ПСЖ» только в один клуб: это не «Барселона»

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продолжить карьеру только в двух клубах.
По информации Foot Mercato, речь идет о его нынешнем клубе и «Манчестер Юнайтед».
Возможный трансфер бразильца в «МЮ» будет зависеть от того, купят ли команду катарские инвесторы во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.
- Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
- В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
- Форвард интересен «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкаслу».
Источник: Foot Mercato