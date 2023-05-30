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    • Неймар хочет уйти из «ПСЖ» только в один клуб: это не «Барселона»

    Неймар хочет уйти из «ПСЖ» только в один клуб: это не «Барселона»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар готов продолжить карьеру только в двух клубах.

    По информации Foot Mercato, речь идет о его нынешнем клубе и «Манчестер Юнайтед».

    Возможный трансфер бразильца в «МЮ» будет зависеть от того, купят ли команду катарские инвесторы во главе с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

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    Источник: Foot Mercato

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    30.05.2023 23:07
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