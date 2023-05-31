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    Сборная худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN

    Портал ESPN составил символическую сборную из худших игроков АПЛ в сезоне-2022/23.

    Наибольшее представительство у «Челси» – три футболиста.

    Сборная из худших игроков АПЛ по версии ESPN:

    Вратарь: Илан Мелье («Лидс»);

    Защитники: Клеман Лангле («Тоттенхэм»), Лянко Войнович («Саутгемптон»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Марк Кукурелья («Челси»);

    Полузащитники: Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джонджо Шелви («Ноттингем Форест»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Кай Хавертц («Челси»);

    Нападающие: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»).

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    Источник: ESPN

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