Сборная худших игроков сезона АПЛ по версии ESPN

Портал ESPN составил символическую сборную из худших игроков АПЛ в сезоне-2022/23.
Наибольшее представительство у «Челси» – три футболиста.
Сборная из худших игроков АПЛ по версии ESPN:
Вратарь: Илан Мелье («Лидс»);
Защитники: Клеман Лангле («Тоттенхэм»), Лянко Войнович («Саутгемптон»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Марк Кукурелья («Челси»);
Полузащитники: Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джонджо Шелви («Ноттингем Форест»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Кай Хавертц («Челси»);
Нападающие: Ришарлисон («Тоттенхэм»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»).
Источник: ESPN