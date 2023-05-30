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  • Орлов объяснил, почему считает Аршавина лучшим российским футболистом в истории

Орлов объяснил, почему считает Аршавина лучшим российским футболистом в истории

30 мая 2023, 12:20
19

Комментатор Геннадий Орлов поздравил экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина с 42-летием.

«Поздравляю Андрея Аршавина с прошедшим днем рождения. Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории.

Он и в «Арсенале» поиграл, забил четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008. Да, Канчельскис несколько сезонов провел в «МЮ» у Фергюсона. Аленичев с «Порту» под руководством Моуринью становился победителем Лиги чемпионов.

Но Аршавина я все равно ставлю выше – по технике, по пониманию футбола. Он был более тонким игроком, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена».

Новых Аршавиных пока не видно. Вообще, сейчас нет плеймейкеров в РПЛ среди россиян. Был же Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, которого я тоже поздравляю с прошедшим днем рождения. Жаль, что он не попробовал свои силы в Европе», – сказал Орлов.

  • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
  • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
  • Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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ArReal
1685439330
Потому , что он играл за Зенит...дальше моно и не писать)
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NewLife
1685442172
На укус и цвет товарищ нет))
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anatolich72
1685444853
Забил 4,потом зажрался и забили на него.
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ArReal
1685471242
Я так понял, что он имел в общем - Аршавин в общем и за сборную и за клуб и в еврокубка -ярко выступил в среднем лучше всех!в итоге - За сборную сыграл ярко , за клуб свой ярко, в еврокубках ярко (на нашем уровне) 8 - из 10 ...За Арсенал не буру даже выступления..но его голы некоторые..Олимпиакосу Ливеру Барсе...до сих пор перед глазами!)просто некоторые дебилы после фразы "ВАШИ ожиданя.." его люто невзлюбили
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raritet
1685471762
Нужно признать , что все так совпало - Зенит был в порядке , было кому таскать рояль, техника была на тот момент отличная, хорошо видел поле, типичная Десятка и если суммировать все вместе : РПЛ, Кубки и Евро , игра в Арсенале, то в самом деле нужно признать у него преимущество перед другими яркими футболистами России.
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