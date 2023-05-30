Орлов объяснил, почему считает Аршавина лучшим российским футболистом в истории

" Понимание футбола"- это просто словоблудие , объяснить невозможно.
Надо признать2-3 года действительно был в России лучшим.
Но "сильнейшим в истории" это явный перебор. Егор Титов, Илья Цымбаларь ну не чуть не хуже. Тут уж от вкуса и клубных пристрастий.
Если бы не покер Ливерпулю , то в заграничной карьере вспомнить нечего.
Это как Саленко на ЧМ в одном матче забил 5, а больше о нём ничего не известно.
Орлов тупо лоббирует своих , ну за это ему и зп платят.
Комментатор Геннадий Орлов поздравил экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина с 42-летием.
«Поздравляю Андрея Аршавина с прошедшим днем рождения. Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории.
Он и в «Арсенале» поиграл, забил четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008. Да, Канчельскис несколько сезонов провел в «МЮ» у Фергюсона. Аленичев с «Порту» под руководством Моуринью становился победителем Лиги чемпионов.
Но Аршавина я все равно ставлю выше – по технике, по пониманию футбола. Он был более тонким игроком, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена».
Новых Аршавиных пока не видно. Вообще, сейчас нет плеймейкеров в РПЛ среди россиян. Был же Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, которого я тоже поздравляю с прошедшим днем рождения. Жаль, что он не попробовал свои силы в Европе», – сказал Орлов.
- Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
- В Европе игрок выступал за «Арсенал».
- Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.