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    • Орлов объяснил, почему считает Аршавина лучшим российским футболистом в истории

    Орлов объяснил, почему считает Аршавина лучшим российским футболистом в истории

    Комментатор Геннадий Орлов поздравил экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина с 42-летием.

    «Поздравляю Андрея Аршавина с прошедшим днем рождения. Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории.

    Он и в «Арсенале» поиграл, забил четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008. Да, Канчельскис несколько сезонов провел в «МЮ» у Фергюсона. Аленичев с «Порту» под руководством Моуринью становился победителем Лиги чемпионов.

    Но Аршавина я все равно ставлю выше – по технике, по пониманию футбола. Он был более тонким игроком, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена».

    Новых Аршавиных пока не видно. Вообще, сейчас нет плеймейкеров в РПЛ среди россиян. Был же Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, которого я тоже поздравляю с прошедшим днем рождения. Жаль, что он не попробовал свои силы в Европе», – сказал Орлов.

    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
    • В Европе игрок выступал за «Арсенал».
    • Он сделал покер на «Энфилде» в матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14923

      Алексей З 31 минуту назад


      " Понимание футбола"- это просто словоблудие , объяснить невозможно.
      Надо признать2-3 года действительно был в России лучшим.
      Но "сильнейшим в истории" это явный перебор. Егор Титов, Илья Цымбаларь ну не чуть не хуже. Тут уж от вкуса и клубных пристрастий.
      Если бы не покер Ливерпулю , то в заграничной карьере вспомнить нечего.
      Это как Саленко на ЧМ в одном матче забил 5, а больше о нём ничего не известно.
      Орлов тупо лоббирует своих , ну за это ему и зп платят.

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      Рейтинг: +3892

      anatolich72 35 минут назад

      Забил 4,потом зажрался и забили на него.

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      Рейтинг: +919

      Номэд 1 час назад

      Случайно забил 4 голешника плюс из бо.мжарни и всё, у деда он лучший на все времена.

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      Рейтинг: +18501

      NewLife 1 час назад

      На укус и цвет товарищ нет))

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      Рейтинг: +6166

      AtticusFinch 2 часа назад

      Потому , что он играл за Зенит...дальше моно и не писать)

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