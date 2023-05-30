Орлов объяснил, почему считает Аршавина лучшим российским футболистом в истории

Комментатор Геннадий Орлов поздравил экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина с 42-летием.

«Поздравляю Андрея Аршавина с прошедшим днем рождения. Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории.

Он и в «Арсенале» поиграл, забил четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008. Да, Канчельскис несколько сезонов провел в «МЮ» у Фергюсона. Аленичев с «Порту» под руководством Моуринью становился победителем Лиги чемпионов.

Но Аршавина я все равно ставлю выше – по технике, по пониманию футбола. Он был более тонким игроком, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена».

Новых Аршавиных пока не видно. Вообще, сейчас нет плеймейкеров в РПЛ среди россиян. Был же Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Егор Титов, которого я тоже поздравляю с прошедшим днем рождения. Жаль, что он не попробовал свои силы в Европе», – сказал Орлов.