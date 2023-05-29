Зарема: «Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать»

Зарема Салихова высказалась о том, что ровно год назад – 29 мая 2022-го – «Спартак» выиграл Кубок России.
«Прошeл год с одного из самых счастливых дней в моей жизни. Мы всем доказали, что умеем побеждать и уходить красиво, оставив классного тренера, который точно справится.
Из песни слов не выкинешь, сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать.
Вспомнить первую половину чемпионата, занять второе место и в будущем много раз приносить заветное чемпионство», – заявила Зарема.
- «Спартак» в кубковом финале победил «Динамо» – 2:1.
- Тогда командой руководил Паоло Ваноли, вскоре его сменил Гильермо Абаскаль.
- Леонид Федун, муж Салиховой, в августе продал клуб «Лукойлу».
Источник: Metaratings