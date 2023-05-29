Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Зарема: «Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать»

    Зарема: «Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать»

    Зарема Салихова высказалась о том, что ровно год назад – 29 мая 2022-го – «Спартак» выиграл Кубок России.

    «Прошeл год с одного из самых счастливых дней в моей жизни. Мы всем доказали, что умеем побеждать и уходить красиво, оставив классного тренера, который точно справится.

    Из песни слов не выкинешь, сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла», не потерять им его и не сломать.

    Вспомнить первую половину чемпионата, занять второе место и в будущем много раз приносить заветное чемпионство», – заявила Зарема.

    Новости по теме
    Зарема высказалась об освобождении Ларина 1
    Зарема: «Видео сняли все вопросы по Роше, но только ЦСКА уверяет, что у их игрока что-то зачесалось» 33
    Радимов: «С Соболевым периодически происходит какая-то дурь, а предложение Заремы вообще за гранью» 11
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 