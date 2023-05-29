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    • «Если бы одна команда помогла нам...»: Евсеев уколол «Спартак» за ничью с «Пари НН»

    «Если бы одна команда помогла нам...»: Евсеев уколол «Спартак» за ничью с «Пари НН»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) дал понять, что недоволен ничьей «Спартака» и «Пари НН» (0:0).

    «Контуры состава на будущий сезон? Идете впереди паровоза. Мы еще не решили главную задачу. Если бы одна команда сегодня помогла нам (смех в зале – прим. «Бомбардира»), мы уже контуры делали бы. А так сложно... Еще ничего не решили», – сказал Евсеев.

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    Источник: ютуб-канал «Факела»

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