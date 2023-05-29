«Если бы одна команда помогла нам...»: Евсеев уколол «Спартак» за ничью с «Пари НН»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев после матча 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) дал понять, что недоволен ничьей «Спартака» и «Пари НН» (0:0).

Нижегородцы в случае поражения от «Спартака» точно бы сыграли в переходных матчах.

Перед последним туром РПЛ в стыки могут попасть «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН».

Евсеев ранее играл за «Спартак».

«Контуры состава на будущий сезон? Идете впереди паровоза. Мы еще не решили главную задачу. Если бы одна команда сегодня помогла нам (смех в зале – прим. «Бомбардира»), мы уже контуры делали бы. А так сложно... Еще ничего не решили», – сказал Евсеев.