Евсеев объяснил, как «Факел» обыграл «Крылья Советов»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе над «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ.

Воронежцы дома выиграли со счетом 2:1.

Благодаря этому «Факел» покинул зону стыков, отправив туда «Крылья».

При Евсееве команда победила в 3 из 4 матчей.

«Мы забили очень хороший мяч, одну из комбинаций тренировали в недельном цикле. Футболисты принимают все требования. Приятно обыгрывать такую команду. Мы не дали ей играть в свой футбол и заставили доставлять мяч на нападающего верхом.

У нас получили травмы Гонгадзе и Мендель. Якимов чуть приболел до игры, видимо, вышел неготовым (на поле) и мы решили в перерыве сделать обратную замену.

Самарцы били на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу, выпустили Шитова – то же самое. Знали, что в тех играх, где они проигрывают, выпускают еще одного нападающего.

Нам было важно выигрывать подборы. Сделали одну ошибку – соперник ее реализовал», – заявил Евсеев.