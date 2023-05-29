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    Евсеев объяснил, как «Факел» обыграл «Крылья Советов»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о победе над «Крыльями Советов» в 29-м туре РПЛ.

    • Воронежцы дома выиграли со счетом 2:1.
    • Благодаря этому «Факел» покинул зону стыков, отправив туда «Крылья».
    • При Евсееве команда победила в 3 из 4 матчей.

    «Мы забили очень хороший мяч, одну из комбинаций тренировали в недельном цикле. Футболисты принимают все требования. Приятно обыгрывать такую команду. Мы не дали ей играть в свой футбол и заставили доставлять мяч на нападающего верхом.

    У нас получили травмы Гонгадзе и Мендель. Якимов чуть приболел до игры, видимо, вышел неготовым (на поле) и мы решили в перерыве сделать обратную замену.

    Самарцы били на Сычевого, а он не выигрывал верховую борьбу, выпустили Шитова – то же самое. Знали, что в тех играх, где они проигрывают, выпускают еще одного нападающего.

    Нам было важно выигрывать подборы. Сделали одну ошибку – соперник ее реализовал», – заявил Евсеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24739

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов Евсееву, успехов Факелу! "*

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