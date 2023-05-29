Дзюба: «Пусть судьи следят за мной – я красивый и милый»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Динамо» (4:2) в 29-м туре РПЛ.
– Как держите раздевалку как капитан команды? Есть «эффект Дзюбы»?
– Мне приятно, какой‑то есть, но это магия нашей команды. Мы очень сплоченные. Для себя решили, что мы семья. Сейчас создаем такую команду, где все друг за друга. Венец – это главный тренер и весь штаб.
– Почему судьи говорят, что за вами надо пристально следить?
– Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят.
- Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
- Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
Источник: «Матч ТВ»