Дзюба: «Пусть судьи следят за мной – я красивый и милый»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Динамо» (4:2) в 29-м туре РПЛ.

– Как держите раздевалку как капитан команды? Есть «эффект Дзюбы»?

– Мне приятно, какой‑то есть, но это магия нашей команды. Мы очень сплоченные. Для себя решили, что мы семья. Сейчас создаем такую команду, где все друг за друга. Венец – это главный тренер и весь штаб.

– Почему судьи говорят, что за вами надо пристально следить?

– Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят.