Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба: «Пусть судьи следят за мной – я красивый и милый»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Динамо» (4:2) в 29-м туре РПЛ.

    – Как держите раздевалку как капитан команды? Есть «эффект Дзюбы»?

    – Мне приятно, какой‑то есть, но это магия нашей команды. Мы очень сплоченные. Для себя решили, что мы семья. Сейчас создаем такую команду, где все друг за друга. Венец – это главный тренер и весь штаб.

    – Почему судьи говорят, что за вами надо пристально следить?

    – Красивый, наверное, и очень милый. Пусть следят.

    • Дзюба накануне продлил контракт с «Локомотивом».
    • Игрок – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Дзюба после возвращения в Россию забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.

    Новости по теме
    Дзюба назвал лучшего игрока победного матча против «Динамо»
    Дзюба: «Прощаю Овечкина – с таким милым пузиком можно себе позволить» 5
    РПЛ. «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» (4:2) при Дзюбе-капитане 30
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14632

      playsh 6 минут назад

      Понятно,что юмор,но нет в этом юморе чувства меры,поэтому противно.
      "Скромен Артёмка до безобразия,а после безобразия опять скромен".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +109

      vaisboston 1 час назад

      Красивый милый для Азмунки...У них там перепих был в раздевалке

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 