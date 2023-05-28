Российская синхронистка Варвара Субботина выложила фото с отдыха в Египте. Девушка показала себя в белом купальнике.
Ранее Субботина выкладывала другие яркие кадры.
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- 22-летняя спортсменка 4 раза побеждала на чемпионате мира.
- В 2017 году девушка стала заслуженным мастером спорта России.
- Сейчас Субботина травмирована.
Фото: социальные сети Варвары Субботиной
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Источник: «Бомбардир»