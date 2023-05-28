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    • Синхронистка Субботина похвасталась большой грудью на фото из Египта

    Синхронистка Субботина похвасталась большой грудью на фото из Египта

    Российская синхронистка Варвара Субботина выложила фото с отдыха в Египте. Девушка показала себя в белом купальнике.

    Ранее Субботина выкладывала другие яркие кадры.

    • 22-летняя спортсменка 4 раза побеждала на чемпионате мира.
    • В 2017 году девушка стала заслуженным мастером спорта России.
    • Сейчас Субботина травмирована.

    Фото: социальные сети Варвары Субботиной

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    Источник: «Бомбардир»

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