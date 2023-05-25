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Фигуристка Трусова выложила соблазнительные фото

25 мая 2023, 11:44
6

Российская фигуристка Александра Трусова выложила серию кадров с последних фотосессий.

В частности, 18-летняя девушка запечатлена в шортах на красном рояле.

  • Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.
  • Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.
  • Сейчас в российском фигурном катании период межсезонья.

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Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
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Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1685007278
Фигура ничего. Но в остальном макияж / фотошоп. Спортсменки все прыщавые, они то гормональное принимают, то у них в целом гормональная буря.
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Дядя Серёжа
1685008232
А где футбольный мяч на футбольном сайте? Пара шариков не в счёт
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Красногвардейчик
1685012102
Ништяк....но толстовата для фигуристки)
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шахта Заполярная
1685019144
Такое ощущение, что на сайте проходит какой то кастинг для модного журнала или еще чего.
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