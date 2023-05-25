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    Фигуристка Трусова выложила соблазнительные фото

    Российская фигуристка Александра Трусова выложила серию кадров с последних фотосессий.

    В частности, 18-летняя девушка запечатлена в шортах на красном рояле.

    • Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.
    • Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.
    • Сейчас в российском фигурном катании период межсезонья.

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    Источник: телеграм-канал Александры Трусовой

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5856

      Дядя Серёжа 49 минут назад

      А где футбольный мяч на футбольном сайте? Пара шариков не в счёт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3615

      Axe111 > Дядя Серёжа 19 минут назад

      Это давно не футбольный сайт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14816

      Алексей З > Дядя Серёжа 2 минуты назад

      Вот идиоты , а потом удивляются , что это Соболев поправлял в трусах ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7095

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Фигура ничего. Но в остальном макияж / фотошоп. Спортсменки все прыщавые, они то гормональное принимают, то у них в целом гормональная буря.

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