Российская фигуристка Александра Трусова выложила серию кадров с последних фотосессий.

В частности, 18-летняя девушка запечатлена в шортах на красном рояле.

Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.

Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.

Сейчас в российском фигурном катании период межсезонья.

Трусова исполнила жаркий танец в стиле стрип-пластики

Фигуристка Трусова разделась на льду во время проката

Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

Топ-10 самых красивых спортсменок России

Алина Загитова снялась в эротической фотосессии