Российская фигуристка Александра Трусова выложила серию кадров с последних фотосессий.
В частности, 18-летняя девушка запечатлена в шортах на красном рояле.
- Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.
- Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.
- Сейчас в российском фигурном катании период межсезонья.
Трусова исполнила жаркий танец в стиле стрип-пластики
Фигуристка Трусова разделась на льду во время проката
Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае
Топ-10 самых красивых спортсменок России
Алина Загитова снялась в эротической фотосессии
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой