Фигуристка Трусова разделась на льду во время проката

Александра Трусова накануне на шоу-вечере «Влюбленные в фигурное катание» представила свой новый показательный номер. По его ходу она снимала с себя одежду.

Шоу состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».

Трусова планировала показать этот номер на декабрьском чемпионате России, но она его пропустила из-за болезни.

Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.

Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.

Скриншоты эфира телеканала «Матч Арена».

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