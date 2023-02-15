Фигуристка Трусова разделась на льду во время проката

Александра Трусова накануне на шоу-вечере «Влюбленные в фигурное катание» представила свой новый показательный номер. По его ходу она снимала с себя одежду.
Шоу состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».
- Трусова планировала показать этот номер на декабрьском чемпионате России, но она его пропустила из-за болезни.
- Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.
- Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.
Скриншоты эфира телеканала «Матч Арена».
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Источник: «Бомбардир»