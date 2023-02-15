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    Фигуристка Трусова разделась на льду во время проката

    Александра Трусова накануне на шоу-вечере «Влюбленные в фигурное катание» представила свой новый показательный номер. По его ходу она снимала с себя одежду.

    Шоу состоялась в Москве на «ЦСКА Арене».

    • Трусова планировала показать этот номер на декабрьском чемпионате России, но она его пропустила из-за болезни.
    • Фигуристка – серебряная призерка Олимпиады-2022.
    • Трусова встречается с фигуристом Марком Кондратюком.

    Скриншоты эфира телеканала «Матч Арена».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6201

      Давид59 25 минут назад

      Такие заголовки обеспечивают топ по просмотрам. Даёшь! Кто там ещё где-нибудь разделся! Ну вы ребята даёте! Самая футбольная новость!

      0
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      Рейтинг: +72

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Какой только @рени не прочитаешь на футбольном сайте. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +901

      г.Онега 1 час назад

      Я домой прихожу тоже верхнию одежду снимаю ,так что можете про каждого человека с такой темой писать

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