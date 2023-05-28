Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юран оценил нулевую ничью со «Спартаком»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «В целом я доволен командой. Первый тайм понравился. Мы старались контролировать мяч, разыгрывать комбинации, создавать напряжение у ворот соперника. Во втором тайме «Спартак» стал действовать более агрессивно. Нам пришлось больше обороняться. Это психология…

    Но у ребят есть характер, самоотдача, желание. Они бьются до конца. Молодцы! Плюс, мы тактически правильно выстроили игру и имели свои моменты. Считаю, что ничья с мотивированным «Спартаком» на его поле дорогого стоит», – сказал Юран.

    • «Пари НН» перед последним туром идет в зоне переходных матчей.
    • Юран принял команду в апреле.
    • В прошлом году он спас от вылета «Химки», которые победили в переходных матчах «СКА-Хабаровск».

    Новости по теме
    Вратарь «Пари НН» Нигматуллин прокомментировал ничью со «Спартаком»
    Абаскаль назвал сына русским именем 8
    Абаскаль назвал причину потерь очков «Спартака» 15
    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21500

      derrik2000 37 минут назад

      Серег, всё хорошо. Желаю тебе вместе с командой избежать стыков, хотя, я уверен, в стыковых вы тоже победите.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9112

      vladik12 > derrik2000 31 минуту назад

      А я не уверен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 