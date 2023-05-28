Юран оценил нулевую ничью со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«В целом я доволен командой. Первый тайм понравился. Мы старались контролировать мяч, разыгрывать комбинации, создавать напряжение у ворот соперника. Во втором тайме «Спартак» стал действовать более агрессивно. Нам пришлось больше обороняться. Это психология…

Но у ребят есть характер, самоотдача, желание. Они бьются до конца. Молодцы! Плюс, мы тактически правильно выстроили игру и имели свои моменты. Считаю, что ничья с мотивированным «Спартаком» на его поле дорогого стоит», – сказал Юран.