Абаскаль назвал сына русским именем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил о рождении сына. Он появился на свет в России.
«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.
Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всe так, как надо, я рад», – сказал испанец.
- Абаскаль расписался со своей супругой в Москве.
- Испанец в России с лета.
- Контракт Абаскаля действует еще 2 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова