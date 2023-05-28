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Абаскаль назвал сына русским именем

28 мая 2023, 18:19
12

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил о рождении сына. Он появился на свет в России.

«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.

Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всe так, как надо, я рад», – сказал испанец.

  • Абаскаль расписался со своей супругой в Москве.
  • Испанец в России с лета.
  • Контракт Абаскаля действует еще 2 года.

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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (12)
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vladik12
1685287249
В честь Николая Петровича Старостина? Красиво!
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R_a_i_n
1685290510
В Абаскале намного больше российского или русского ,чем в бразильцах некоторых.
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ivany4
1685291613
Поздравления Гильермо! Считай гражданин России родился.
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Сам_себе_сказал
1685292069
Молодец !!!
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Михалыч1963
1685295126
Молодец , большое уважение.
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Oldtrafford83
1685337308
Гильермо красава, Коле огромного здоровья))
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ItalianFootball
1685344964
Я уж думал Прокл будет или Ефим. Что-то более архаичное)
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alefreddy
1685370677
Красавчик с юмором
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