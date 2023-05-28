Абаскаль назвал сына русским именем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил о рождении сына. Он появился на свет в России.

«Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.

Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всe так, как надо, я рад», – сказал испанец.