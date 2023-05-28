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    Абаскаль назвал сына русским именем

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил о рождении сына. Он появился на свет в России.

    «Как назвал сына? Гильермо-Николай. Я посчитал, что будет правильно, если часть имени будет российским, ведь он родился здесь. Я поизучал этот вопрос.

    Мы спасаем род рыжих, потому что у меня есть брат-близнец, но сын родился у него не рыжим. А здесь всe так, как надо, я рад», – сказал испанец.

    • Абаскаль расписался со своей супругой в Москве.
    • Испанец в России с лета.
    • Контракт Абаскаля действует еще 2 года.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +220

      Bez Imeni 27 минут назад

      Молодец !!!

      1
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      Рейтинг: +10930

      ivany4 35 минут назад

      Поздравления Гильермо!
      Считай гражданин России родился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13988

      R_a_i_n 53 минуты назад

      В Абаскале намного больше российского или русского ,чем в бразильцах некоторых.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10930

      ivany4 > ivany4 39 минут назад

      Правильно, лучше сравнивать с бразильцами, чем с некоторыми болотными! Которые и бразильцам проигрывают по всем параметрам.)) А если сравнивать с большинством тех, что ползают здесь по Спартаковским веткам, то слов не подобрать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14891

      Алексей З 1 час назад

      Ну вот хоть что-то сегодня обрадовало в спартаковском стане.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9112

      vladik12 1 час назад

      В честь Николая Петровича Старостина? Красиво!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2639

      serglider > vladik12 1 час назад

      Это он тебе сказал?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5947

      maygli > vladik12 1 час назад

      Николая Чудотворца.

      2
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