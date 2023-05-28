Иванов оценил сезон «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил сезон для клуба.
– Довольны сезоном?
– Двоякое впечатление. Начали очень плохо, никто не верил, что выправимся, многие нас похоронили. Но мы сумели исправить ситуацию, в Кубке сыграли достойно. Сезон на четыре с минусом, могли выступить лучше – ставили задачу занять место не ниже десятого.
- Сезон с «Уралом» начинал главный тренер Игорь Шалимов.
- В августе его сменил Виктор Гончаренко, принявший команду на последнем месте.
- За тур до финиша сезона «Урал» обеспечил себе прописку на следующий сезон.
Источник: «РБ Спорт»