Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У «Зенита» появится Зал славы на 150 человек

27 мая 2023, 08:16
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал создание клубного Зала славы.

«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники.

Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на [Газпром-]арене: сейчас мы как раз подыскиваем место.

Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание», – заявил Медведев.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне.
  • Они выиграли РПЛ в 5-й раз подряд.
  • В целом для петербуржцев это 10-й титул в истории.

Еще по теме:
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года 4
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке 21
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1685166877
Зарделся спросонья Малафеев...
Ответить
mihail200606
1685169707
Откуда там столько...
Ответить
NewLife
1685171873
Зал будет, а славы как не было, так и нет)
Ответить
SLADE2019
1685172263
Зал славы на 150 человек. Совсем вы там с ума посходили. Всех болельщиков что ли туда включать будете, несчастные.
Ответить
Plyash
1685179687
Для меня Зал Славы Зенита,это Лев Бурчалкин,Владимир Клементьев,Владимир Кулик,Павел Садырин,Владимир Казачёнок,Юрий Желудков,Андрей Аршавин,Малафеев Слава,Александр Кержаков,и конечно же,Халк и Данни.Я не болельщик Зени,но эти люди делали историю команды,их знают все.Ещё десятка два чиновников,типа Миллера и Дюкова,парочка коучей-итальянцев,врачи,массажёры и т.п. Откуда полторы сотни набралось?Появится зал,обязательно в Питер сгоняю. Конечно,Санкт-Петербург достоин иметь свой Зал Славы.Удачи.
Ответить
шахта Заполярная
1685181577
Миллер, Медведев, Дюков, Орлов, Боярский, ..............................................Аршавин.
Ответить
Главные новости
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
2
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
1
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
13
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
10
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
12
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
10
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
4
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
6
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
7
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
19
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
Вчера, 19:27
18
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
Вчера, 19:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+