Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    У «Зенита» появится Зал Славы на 150 человек

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал создание клубного Зала славы.

    «Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники.

    Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на [Газпром-]арене: сейчас мы как раз подыскиваем место.

    Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание», – заявил Медведев.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России в этом сезоне.
    • Они выиграли РПЛ в 5-й раз подряд.
    • В целом для петербуржцев это 10-й титул в истории.

    Новости по теме
    В «Зените» объяснили наращивание сотрудничества с Китаем
    Уткин высмеял слова гендиректора «Зенита» о конкурентоспособности в Лиге чемпионов 8
    Канчельскис отреагировал на слова Медведева о конкурентоспособности «Зенита» в ЛЧ 16
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14629

      playsh 18 минут назад

      Для меня Зал Славы Зенита,это Лев Бурчалкин,Владимир Клементьев,Владимир Кулик,Павел Садырин,Владимир Казачёнок,Юрий Желудков,Андрей Аршавин,Малафеев Слава,Александр Кержаков,и конечно же,Халк и Данни.Я не болельщик Зени,но эти люди делали историю команды,их знают все.Ещё десятка два чиновников,типа Миллера и Дюкова,парочка коучей-итальянцев,врачи,массажёры и т.п.
      Откуда полторы сотни набралось?Появится зал,обязательно в Питер сгоняю.
      Конечно,Санкт-Петербург достоин иметь свой Зал Славы.Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Номэд 32 минуты назад

      У вшивых полтора человека только может набраться. А они 150 за.лупили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3927

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Свинарник уже бомбит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      RedMaksim97 > ФК Пупсик 44 минуты назад

      Им всё равно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1132

      SLADE2019 2 часа назад

      Зал славы на 150 человек. Совсем вы там с ума посходили. Всех болельщиков что ли туда включать будете, несчастные.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18481

      NewLife 2 часа назад

      Зал будет, а славы как не было, так и нет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      JIEGEHDA > NewLife 1 час назад

      Ну думаю Вячеслав Малафеев будет включен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Номэд 2 часа назад

      [Газпром-]арене
      Не зря они в скобки взяли, ибо знают, что правильно Баклан-арена

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      JIEGEHDA > Номэд 1 час назад

      Они? Ты про авторов супер сайта Бомбардир? Или сравнил этот сайт с Гаспромом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7821

      mihail200606 3 часа назад

      Откуда там столько...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4452

      Эном айс 3 часа назад

      Зарделся спросонья Малафеев...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 