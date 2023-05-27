У «Зенита» появится Зал Славы на 150 человек

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал создание клубного Зала славы.

«Мы планируем сделать Зал славы, в котором будут все, кто внес вклад в чемпионства «Зенита». Это около 150 человек: игроки, главные тренеры, их помощники.

Я считаю, что вклад каждого не может быть переоценен. Зал славы будет располагаться на [Газпром-]арене: сейчас мы как раз подыскиваем место.

Мы уже начали оформлять входные группы, на что, надеюсь, многие обратили внимание», – заявил Медведев.