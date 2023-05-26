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  • Двое экс-игроков Второй лиги получили 2-ю за месяц пожизненную дисквалификацию

Двое экс-игроков Второй лиги получили 2-ю за месяц пожизненную дисквалификацию

26 мая 2023, 21:36

Комитет по этике РФС наказал пожизненными дисквалификациями экс-игрока «Ессентуков» Зийадхана Маммадова и бывшего футболиста «СКА-Хабаровска-2» Дениса Деркунского. Причина – совершение ставок на матчи.

В апреле эти же игроки получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорного матча.

  • Таким образом, футбольная карьера Деркунского и Маммадова в России завершена.

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию

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Источник: РФС
Россия. Вторая лига. Группа 3
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