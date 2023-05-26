Двое экс-игроков Второй лиги получили 2-ю за месяц пожизненную дисквалификацию

Комитет по этике РФС наказал пожизненными дисквалификациями экс-игрока «Ессентуков» Зийадхана Маммадова и бывшего футболиста «СКА-Хабаровска-2» Дениса Деркунского. Причина – совершение ставок на матчи.

В апреле эти же игроки получили пожизненную дисквалификацию за организацию договорного матча.

Таким образом, футбольная карьера Деркунского и Маммадова в России завершена.

Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию