Милнеру подарили кусок поля «Энфилда»

Работники «Энфилд Роуд» сделали подарок полузащитнику «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру перед уходом из клуба. Ему подарили фрагмент газона с 11-метровой отметкой.
«Джеймс, ты восемь лет уничтожал нашу точку. Теперь твоя очередь о ней позаботиться. Удачи в дальнейшем», – гласит подпись к подарку.
- У Милнера 19 голов за «Ливерпуль» с пенальти за 8 лет.
- С командой 37-летний футболист брал АПЛ, Лигу чемпионов.
- Игрок должен пополнить «Брайтон».
Фото: социальные сети Джеймса Милнера
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Источник: «Бомбардир»