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    Милнеру подарили кусок поля «Энфилда»

    Работники «Энфилд Роуд» сделали подарок полузащитнику «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру перед уходом из клуба. Ему подарили фрагмент газона с 11-метровой отметкой.

    «Джеймс, ты восемь лет уничтожал нашу точку. Теперь твоя очередь о ней позаботиться. Удачи в дальнейшем», – гласит подпись к подарку.

    • У Милнера 19 голов за «Ливерпуль» с пенальти за 8 лет.
    • С командой 37-летний футболист брал АПЛ, Лигу чемпионов.
    • Игрок должен пополнить «Брайтон».

    Фото: социальные сети Джеймса Милнера

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    Источник: «Бомбардир»

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