Милнеру подарили кусок поля «Энфилда»

Работники «Энфилд Роуд» сделали подарок полузащитнику «Ливерпуля» Джеймсу Милнеру перед уходом из клуба. Ему подарили фрагмент газона с 11-метровой отметкой.

«Джеймс, ты восемь лет уничтожал нашу точку. Теперь твоя очередь о ней позаботиться. Удачи в дальнейшем», – гласит подпись к подарку.

У Милнера 19 голов за «Ливерпуль» с пенальти за 8 лет.

С командой 37-летний футболист брал АПЛ, Лигу чемпионов.

Игрок должен пополнить «Брайтон».

Фото: социальные сети Джеймса Милнера

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