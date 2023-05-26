Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой не хочет тренировать на Кипре: «Там холодно, ФНЛ – уже теплее»

    Мостовой не хочет тренировать на Кипре: «Там холодно, ФНЛ – уже теплее»

    Александр Мостовой порассуждал о перспективах своей тренерской карьеры.

    • 12 мая экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
    • Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».

    «Какую команду хочу начать тренировать после получения лицензии? Мне очень много журналистов задают этот вопрос: «Хотите? Хотите?»

    Ребят, в моeм возрасте уже хотеть мало. Задача – получить эту лицензию. А дальше уже в зависимости от того, кто и что будет предлагать.

    Возглавить команду из чемпионата Кипра? Сразу нет, холодно. Чемпионат Болгарии? Нет.

    ФНЛ – уже теплее. РПЛ – это уже горячо (смеется)», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой прокомментировал продление контракта Дзюбы с «Локомотивом» 1
    Мостовой: «Соболева травят не от большого ума – у людей непорядок с головой» 8
    Мостовой: «Спартак» показал доказательства жестов Роши? Он просто поправлял шорты» 7
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +491

      НикКин 2 часа назад

      Какую выберу команду на приставки ту и буду тренировать )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 