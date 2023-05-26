Мостовой не хочет тренировать на Кипре: «Там холодно, ФНЛ – уже теплее»

Александр Мостовой порассуждал о перспективах своей тренерской карьеры.
- 12 мая экс-футболист «Спартака» подал документы для обучения.
- Он будет учиться по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков.
- Единственный тренерский опыт Мостового – работа в медийной команде «AMC Fight Nights».
«Какую команду хочу начать тренировать после получения лицензии? Мне очень много журналистов задают этот вопрос: «Хотите? Хотите?»
Ребят, в моeм возрасте уже хотеть мало. Задача – получить эту лицензию. А дальше уже в зависимости от того, кто и что будет предлагать.
Возглавить команду из чемпионата Кипра? Сразу нет, холодно. Чемпионат Болгарии? Нет.
ФНЛ – уже теплее. РПЛ – это уже горячо (смеется)», – сказал Мостовой.
Источник: «Это футбол, брат!»